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Песков поблагодарил журналистов за освещение событий в День Победы
Песков поблагодарил журналистов за освещение событий в День Победы - РИА Новости, 12.05.2025
Песков поблагодарил журналистов за освещение событий в День Победы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поблагодарил журналистов за освещение событий, которые происходили во время праздничных дней. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T15:44:00+03:00
2025-05-12T15:44:00+03:00
2025-05-12T15:44:00+03:00
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поблагодарил журналистов за освещение событий, которые происходили во время праздничных дней. В понедельник журналисты поблагодарили пресс-службу Кремля за организацию работ на праздничных мероприятиях и отметили беспрецедентность ее работы. Песков в свою очередь заверил, что передаст слова благодарности сотрудникам пресс-службы. Он также добавил, что все работники действительно старались в эти дни. "В свою очередь я присоединяюсь к нашему президенту (Владимиру Путину - ред.), который вас поблагодарил за самоотверженную работу по освещению всех событий, которые происходили в эти праздничные дни", - сказал Песков.
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россия, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков поблагодарил журналистов за освещение событий в День Победы
Песков поблагодарил журналистов за самоотверженную работу во время Дня Победы