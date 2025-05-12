https://ria.ru/20250512/peskov-2016509406.html

Песков поблагодарил журналистов за освещение событий в День Победы

Песков поблагодарил журналистов за освещение событий в День Победы - РИА Новости, 12.05.2025

Песков поблагодарил журналистов за освещение событий в День Победы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поблагодарил журналистов за освещение событий, которые происходили во время праздничных дней. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T15:44:00+03:00

2025-05-12T15:44:00+03:00

2025-05-12T15:44:00+03:00

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поблагодарил журналистов за освещение событий, которые происходили во время праздничных дней. В понедельник журналисты поблагодарили пресс-службу Кремля за организацию работ на праздничных мероприятиях и отметили беспрецедентность ее работы. Песков в свою очередь заверил, что передаст слова благодарности сотрудникам пресс-службы. Он также добавил, что все работники действительно старались в эти дни. "В свою очередь я присоединяюсь к нашему президенту (Владимиру Путину - ред.), который вас поблагодарил за самоотверженную работу по освещению всех событий, которые происходили в эти праздничные дни", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250511/simonjan-2016385517.html

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россия, дмитрий песков, владимир путин