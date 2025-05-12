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В Кремле рассказали о подготовке к российско-малайзийским переговорам

В Кремле рассказали о подготовке к российско-малайзийским переговорам - РИА Новости, 12.05.2025

В Кремле рассказали о подготовке к российско-малайзийским переговорам

Москва готовится к российско-малайзийским переговорам и придает им большое значение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T15:32:00+03:00

2025-05-12T15:32:00+03:00

2025-05-12T15:33:00+03:00

москва

россия

малайзия

дмитрий песков

анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

в мире

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Москва готовится к российско-малайзийским переговорам и придает им большое значение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы сделаем скоро официальное объявление. Могу лишь сказать, что да, действительно, мы готовимся к российско-малазийским переговорам, контактам, придаем им большое значение", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, приедет ли в Россию премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

https://ria.ru/20241101/malayziya-1981396448.html

москва

россия

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москва, россия, малайзия, дмитрий песков, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), в мире