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В Кремле рассказали о подготовке к российско-малайзийским переговорам - РИА Новости, 12.05.2025
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15:32 12.05.2025 (обновлено: 15:33 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/peskov-2016504930.html
В Кремле рассказали о подготовке к российско-малайзийским переговорам
В Кремле рассказали о подготовке к российско-малайзийским переговорам - РИА Новости, 12.05.2025
В Кремле рассказали о подготовке к российско-малайзийским переговорам
Москва готовится к российско-малайзийским переговорам и придает им большое значение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T15:32:00+03:00
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москва
россия
малайзия
дмитрий песков
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
в мире
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Москва готовится к российско-малайзийским переговорам и придает им большое значение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы сделаем скоро официальное объявление. Могу лишь сказать, что да, действительно, мы готовимся к российско-малазийским переговорам, контактам, придаем им большое значение", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, приедет ли в Россию премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.
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москва, россия, малайзия, дмитрий песков, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), в мире
Москва, Россия, Малайзия, Дмитрий Песков, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), В мире
В Кремле рассказали о подготовке к российско-малайзийским переговорам

Песков: Москва готовится к российско-малайзийским переговорам

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Москва готовится к российско-малайзийским переговорам и придает им большое значение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы сделаем скоро официальное объявление. Могу лишь сказать, что да, действительно, мы готовимся к российско-малазийским переговорам, контактам, придаем им большое значение", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, приедет ли в Россию премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.
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