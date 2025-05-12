https://ria.ru/20250512/peskov-2016503788.html

Россия настроена на долгосрочное урегулирование на Украине, заявил Песков

Россия настроена на долгосрочное урегулирование на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 12.05.2025

Россия настроена на долгосрочное урегулирование на Украине, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам о настрое России на поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T15:29:00+03:00

2025-05-12T15:29:00+03:00

2025-05-12T15:53:00+03:00

россия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам о настрое России на поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине."В целом мы настроены на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования", — сказал он.Пресс-секретарь напомнил, что Владимир Путин в заявлении, подводящем итоги торжеств в честь 80-летия Победы и многочисленных встреч с зарубежными коллегами, четко и недвусмысленно изложил позицию Москвы по возобновлению прямых переговоров с Киевом безо всяких предварительных условий.Такой подход встретил понимание и поддержку лидеров многих государств, в том числе партнеров по СНГ и БРИКС, добавил Песков.Он отметил, что президент США Дональд Трамп также призвал Киев безотлагательно и без каких-либо условий принять участие в предложенной встрече. А турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Путиным подтвердил готовность сделать все для организации переговоров.Что касается звучащих из Европы угроз ввести против России новые санкции, если она не согласится на предложенное Киевом и Западом 30-дневное прекращение огня, то, подчеркнул пресс-секретарь, язык ультиматумов для России неприемлем.В ночь на 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий — встреча должна состояться в Стамбуле 15 мая. При этом он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.По словам Пескова, это предложение говорит о желании найти мирное решение, а цель переговоров — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.Владимир Зеленский ответил на инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Впрочем, позже он заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг. Однако в администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что не в курсе планов Зеленского посетить Турцию.

https://ria.ru/20250511/ultimatum-2016324063.html

https://ria.ru/20250511/putin-2016297690.html

https://ria.ru/20250512/superoruzhie-2016415414.html

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россия, украина, дмитрий песков