Рейтинг@Mail.ru
Россия настроена на долгосрочное урегулирование на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 12.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 12.05.2025 (обновлено: 15:53 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/peskov-2016503788.html
Россия настроена на долгосрочное урегулирование на Украине, заявил Песков
Россия настроена на долгосрочное урегулирование на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 12.05.2025
Россия настроена на долгосрочное урегулирование на Украине, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам о настрое России на поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T15:29:00+03:00
2025-05-12T15:53:00+03:00
россия
украина
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016507336_0:0:3288:1850_1920x0_80_0_0_dddd5e2ec221e85e48c528979f88d015.jpg
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам о настрое России на поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине."В целом мы настроены на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования", — сказал он.Пресс-секретарь напомнил, что Владимир Путин в заявлении, подводящем итоги торжеств в честь 80-летия Победы и многочисленных встреч с зарубежными коллегами, четко и недвусмысленно изложил позицию Москвы по возобновлению прямых переговоров с Киевом безо всяких предварительных условий.Такой подход встретил понимание и поддержку лидеров многих государств, в том числе партнеров по СНГ и БРИКС, добавил Песков.Он отметил, что президент США Дональд Трамп также призвал Киев безотлагательно и без каких-либо условий принять участие в предложенной встрече. А турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Путиным подтвердил готовность сделать все для организации переговоров.Что касается звучащих из Европы угроз ввести против России новые санкции, если она не согласится на предложенное Киевом и Западом 30-дневное прекращение огня, то, подчеркнул пресс-секретарь, язык ультиматумов для России неприемлем.В ночь на 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий — встреча должна состояться в Стамбуле 15 мая. При этом он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.По словам Пескова, это предложение говорит о желании найти мирное решение, а цель переговоров — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.Владимир Зеленский ответил на инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Впрочем, позже он заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг. Однако в администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что не в курсе планов Зеленского посетить Турцию.
https://ria.ru/20250511/ultimatum-2016324063.html
https://ria.ru/20250511/putin-2016297690.html
https://ria.ru/20250512/superoruzhie-2016415414.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016507336_557:0:3288:2048_1920x0_80_0_0_564968865b32e2bb72f9dc8163945feb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, дмитрий песков
Россия, Украина, Дмитрий Песков
Россия настроена на долгосрочное урегулирование на Украине, заявил Песков

Песков: РФ настроена на поиск путей долгосрочного урегулирования на Украине

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам о настрое России на поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.
«
"В целом мы настроены на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Путин потряс мир
11 мая, 12:04
Пресс-секретарь напомнил, что Владимир Путин в заявлении, подводящем итоги торжеств в честь 80-летия Победы и многочисленных встреч с зарубежными коллегами, четко и недвусмысленно изложил позицию Москвы по возобновлению прямых переговоров с Киевом безо всяких предварительных условий.
Такой подход встретил понимание и поддержку лидеров многих государств, в том числе партнеров по СНГ и БРИКС, добавил Песков.
Он отметил, что президент США Дональд Трамп также призвал Киев безотлагательно и без каких-либо условий принять участие в предложенной встрече. А турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Путиным подтвердил готовность сделать все для организации переговоров.
Что касается звучащих из Европы угроз ввести против России новые санкции, если она не согласится на предложенное Киевом и Западом 30-дневное прекращение огня, то, подчеркнул пресс-секретарь, язык ультиматумов для России неприемлем.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Ход ферзем: Путин одной фразой разрушил ультиматум-ловушку Европы и Киева
11 мая, 08:00
В ночь на 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий — встреча должна состояться в Стамбуле 15 мая. При этом он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.
По словам Пескова, это предложение говорит о желании найти мирное решение, а цель переговоров — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Владимир Зеленский ответил на инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Впрочем, позже он заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг. Однако в администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что не в курсе планов Зеленского посетить Турцию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Путин пустил в ход российское супероружие
Вчера, 08:00
 
РоссияУкраинаДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала