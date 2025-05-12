https://ria.ru/20250512/peskov-2016502747.html
Путин четко обозначил позицию по переговорам с Украиной, заявили в Кремле
Путин четко обозначил позицию по переговорам с Украиной, заявили в Кремле - РИА Новости, 12.05.2025
Путин четко обозначил позицию по переговорам с Украиной, заявили в Кремле
Президент России Владимир Путин четко и недвусмысленно обозначил позицию возобновления переговоров с Украиной без предварительных условий, заявил... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T15:26:00+03:00
2025-05-12T15:26:00+03:00
2025-05-12T15:33:00+03:00
украина
россия
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016368514_0:107:3178:1895_1920x0_80_0_0_6b5c74a1bd50cfb075b911970cb072d5.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин четко и недвусмысленно обозначил позицию возобновления переговоров с Украиной без предварительных условий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Подводя итоги праздничных торжеств в Москве, посвященных 9 мая, многочисленных встреч и переговоров с нашими зарубежными гостями, президент России выступил с заявлением. В этом заявлении, в том числе, четко и недвусмысленно изложил нашу позицию по возобновлению прямых переговоров (с Украиной - ред.) в Стамбуле без всяких предварительных условий", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250511/putin-2016297690.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016368514_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_c3281a14d23a43ddfd6eb478af182676.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, дмитрий песков, владимир путин
Украина, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин четко обозначил позицию по переговорам с Украиной, заявили в Кремле
Песков: Путин недвусмысленно обозначил позицию по переговорам с Украиной