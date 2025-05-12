https://ria.ru/20250512/peskov-2016502747.html

Путин четко обозначил позицию по переговорам с Украиной, заявили в Кремле

Путин четко обозначил позицию по переговорам с Украиной, заявили в Кремле - РИА Новости, 12.05.2025

Путин четко обозначил позицию по переговорам с Украиной, заявили в Кремле

Президент России Владимир Путин четко и недвусмысленно обозначил позицию возобновления переговоров с Украиной без предварительных условий, заявил... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T15:26:00+03:00

2025-05-12T15:26:00+03:00

2025-05-12T15:33:00+03:00

украина

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин четко и недвусмысленно обозначил позицию возобновления переговоров с Украиной без предварительных условий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Подводя итоги праздничных торжеств в Москве, посвященных 9 мая, многочисленных встреч и переговоров с нашими зарубежными гостями, президент России выступил с заявлением. В этом заявлении, в том числе, четко и недвусмысленно изложил нашу позицию по возобновлению прямых переговоров (с Украиной - ред.) в Стамбуле без всяких предварительных условий", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250511/putin-2016297690.html

украина

россия

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украина, россия, дмитрий песков, владимир путин