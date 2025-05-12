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Путин четко обозначил позицию по переговорам с Украиной, заявили в Кремле - РИА Новости, 12.05.2025
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15:26 12.05.2025 (обновлено: 15:33 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/peskov-2016502747.html
Путин четко обозначил позицию по переговорам с Украиной, заявили в Кремле
Путин четко обозначил позицию по переговорам с Украиной, заявили в Кремле - РИА Новости, 12.05.2025
Путин четко обозначил позицию по переговорам с Украиной, заявили в Кремле
Президент России Владимир Путин четко и недвусмысленно обозначил позицию возобновления переговоров с Украиной без предварительных условий, заявил... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T15:26:00+03:00
2025-05-12T15:33:00+03:00
украина
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин четко и недвусмысленно обозначил позицию возобновления переговоров с Украиной без предварительных условий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Подводя итоги праздничных торжеств в Москве, посвященных 9 мая, многочисленных встреч и переговоров с нашими зарубежными гостями, президент России выступил с заявлением. В этом заявлении, в том числе, четко и недвусмысленно изложил нашу позицию по возобновлению прямых переговоров (с Украиной - ред.) в Стамбуле без всяких предварительных условий", - сказал Песков журналистам.
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украина, россия, дмитрий песков, владимир путин
Украина, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин четко обозначил позицию по переговорам с Украиной, заявили в Кремле

Песков: Путин недвусмысленно обозначил позицию по переговорам с Украиной

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин четко и недвусмысленно обозначил позицию возобновления переговоров с Украиной без предварительных условий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Подводя итоги праздничных торжеств в Москве, посвященных 9 мая, многочисленных встреч и переговоров с нашими зарубежными гостями, президент России выступил с заявлением. В этом заявлении, в том числе, четко и недвусмысленно изложил нашу позицию по возобновлению прямых переговоров (с Украиной - ред.) в Стамбуле без всяких предварительных условий", - сказал Песков журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Ход ферзем: Путин одной фразой разрушил ультиматум-ловушку Европы и Киева
11 мая, 08:00
 
УкраинаРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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