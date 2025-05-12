https://ria.ru/20250512/peskov-2016453518.html
Песков рассказал, что нужно для прекращения огня на Украине
Песков рассказал, что нужно для прекращения огня на Украине - РИА Новости, 12.05.2025
Песков рассказал, что нужно для прекращения огня на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для достижения прекращения огня в конфликте на Украине необходимы прямые переговоры Москвы и Киева. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T11:53:00+03:00
2025-05-12T11:53:00+03:00
2025-05-12T11:53:00+03:00
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для достижения прекращения огня в конфликте на Украине необходимы прямые переговоры Москвы и Киева. Президент России Владимир Путин 11 мая выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Песков непосредственно после заявления Путина заявил журналисту британского телеканала Sky News, что речь идет о подходе, основанном на очень серьезном анализе ситуации. "Вам нужно вести... прямые переговоры, чтобы найти путь к прекращению огня. Упрощенный подход к прекращению огня неприемлем", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера. Владимир Зеленский, тем не менее, ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он потребовал, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. В воскресенье президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры "как минимум определят, возможна ли сделка". Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
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в мире, украина, россия, москва, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Песков рассказал, что нужно для прекращения огня на Украине
Песков заявил, что для прекращения огня на Украине нужны прямые переговоры