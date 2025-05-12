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В Ливане оценили инициативу Путина о переговорах с Украиной - РИА Новости, 12.05.2025
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23:10 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/peregovory-2016584234.html
В Ливане оценили инициативу Путина о переговорах с Украиной
В Ливане оценили инициативу Путина о переговорах с Украиной - РИА Новости, 12.05.2025
В Ливане оценили инициативу Путина о переговорах с Украиной
Инициатива президента России Владимира Путина о проведении прямых переговоров с Украиной без предварительных условий может ослабить напряженность в мире, заявил РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T23:10:00+03:00
2025-05-12T23:06:00+03:00
в мире
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БЕЙРУТ, 12 мая - РИА Новости. Инициатива президента России Владимира Путина о проведении прямых переговоров с Украиной без предварительных условий может ослабить напряженность в мире, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Ливана Тарек Митри. "Инициатива российского лидера касается самих переговоров, в ней пока не говорится о их содержании, но его предложение может стать именно тем, что ослабит напряженность в мире. Давайте подождем и посмотрим", - сказал Митри. Вице-премьер отметил, что весь мир заинтересован в прекращении конфликта, который должен закончиться справедливым урегулированием, которое удовлетворит обе стороны конфликта и сохранит их права. "Если все воспримут это серьезно, и это не просто политический маневр, тогда эти предложения принесут пользу всем", - добавил Митри. Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250511/putin-2016278460.html
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В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
В Ливане оценили инициативу Путина о переговорах с Украиной

Вице-премьер Ливана Митри: переговоры РФ и Украины ослабят напряженность в мире

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 12 мая - РИА Новости. Инициатива президента России Владимира Путина о проведении прямых переговоров с Украиной без предварительных условий может ослабить напряженность в мире, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Ливана Тарек Митри.
"Инициатива российского лидера касается самих переговоров, в ней пока не говорится о их содержании, но его предложение может стать именно тем, что ослабит напряженность в мире. Давайте подождем и посмотрим", - сказал Митри.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры
11 мая, 01:52
Вице-премьер отметил, что весь мир заинтересован в прекращении конфликта, который должен закончиться справедливым урегулированием, которое удовлетворит обе стороны конфликта и сохранит их права.
"Если все воспримут это серьезно, и это не просто политический маневр, тогда эти предложения принесут пользу всем", - добавил Митри.
Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Путин четко обозначил позицию по переговорам с Украиной, заявили в Кремле
Вчера, 15:26
 
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