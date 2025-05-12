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Фидан и Рубио обсудили переговорный процесс между Россией и Украиной - РИА Новости, 12.05.2025
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20:55 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/peregovory-2016576682.html
Фидан и Рубио обсудили переговорный процесс между Россией и Украиной
Фидан и Рубио обсудили переговорный процесс между Россией и Украиной - РИА Новости, 12.05.2025
Фидан и Рубио обсудили переговорный процесс между Россией и Украиной
Глава МИД Турции Хакан Фидан провел с госсекретарем США Марко Рубио обмен мнениями по переговорам между РФ и Украиной, сообщил РИА Новости источник в турецком... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T20:55:00+03:00
2025-05-12T20:55:00+03:00
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АНКАРА, 12 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел с госсекретарем США Марко Рубио обмен мнениями по переговорам между РФ и Украиной, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД. "Сегодня (12 мая) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с госсекретарем США Марко Рубио. В ходе разговора обсуждались двусторонние вопросы и региональные проблемы, включая Сирию, Газу и Украину. Министр Фидан подчеркнул важность отмены санкций против Сирии для ее стабильности и процветания. Была подчеркнута важность освобождения гражданина США Идана Александра движением ХАМАС. Состоялся обмен мнениями о целенаправленных переговорах между Россией и Украиной", - сообщил собеседник агентства. "Обсуждались детали визита министра иностранных дел Рубио в Турцию в рамках неофициальной встречи министров иностранных дел стран НАТО, которая пройдет в Анталье 14-15 мая", - уточнил источник. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250512/putin-2016520761.html
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в мире, россия, турция, сша, хакан фидан, марко рубио, владимир путин, хамас, нато
В мире, Россия, Турция, США, Хакан Фидан, Марко Рубио, Владимир Путин, ХАМАС, НАТО
Фидан и Рубио обсудили переговорный процесс между Россией и Украиной

Глава МИД Турции Фидан обсудил с госсекретарем США Рубио переговоры РФ и Украины

© Фото : Министерство иностранных дел ТурцииХакан Фидан
Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Фото : Министерство иностранных дел Турции
Хакан Фидан. Архивное фото
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АНКАРА, 12 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел с госсекретарем США Марко Рубио обмен мнениями по переговорам между РФ и Украиной, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
"Сегодня (12 мая) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с госсекретарем США Марко Рубио. В ходе разговора обсуждались двусторонние вопросы и региональные проблемы, включая Сирию, Газу и Украину. Министр Фидан подчеркнул важность отмены санкций против Сирии для ее стабильности и процветания. Была подчеркнута важность освобождения гражданина США Идана Александра движением ХАМАС. Состоялся обмен мнениями о целенаправленных переговорах между Россией и Украиной", - сообщил собеседник агентства.
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"Обсуждались детали визита министра иностранных дел Рубио в Турцию в рамках неофициальной встречи министров иностранных дел стран НАТО, которая пройдет в Анталье 14-15 мая", - уточнил источник.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
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