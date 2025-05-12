https://ria.ru/20250512/peregovory-2016576682.html

Фидан и Рубио обсудили переговорный процесс между Россией и Украиной

Фидан и Рубио обсудили переговорный процесс между Россией и Украиной - РИА Новости, 12.05.2025

Фидан и Рубио обсудили переговорный процесс между Россией и Украиной

Глава МИД Турции Хакан Фидан провел с госсекретарем США Марко Рубио обмен мнениями по переговорам между РФ и Украиной, сообщил РИА Новости источник в турецком... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T20:55:00+03:00

2025-05-12T20:55:00+03:00

2025-05-12T20:55:00+03:00

в мире

россия

турция

сша

хакан фидан

марко рубио

владимир путин

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876914370_0:122:2048:1274_1920x0_80_0_0_c8bed13272f3baedb4e5955c8877fe05.jpg

АНКАРА, 12 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел с госсекретарем США Марко Рубио обмен мнениями по переговорам между РФ и Украиной, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД. "Сегодня (12 мая) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с госсекретарем США Марко Рубио. В ходе разговора обсуждались двусторонние вопросы и региональные проблемы, включая Сирию, Газу и Украину. Министр Фидан подчеркнул важность отмены санкций против Сирии для ее стабильности и процветания. Была подчеркнута важность освобождения гражданина США Идана Александра движением ХАМАС. Состоялся обмен мнениями о целенаправленных переговорах между Россией и Украиной", - сообщил собеседник агентства. "Обсуждались детали визита министра иностранных дел Рубио в Турцию в рамках неофициальной встречи министров иностранных дел стран НАТО, которая пройдет в Анталье 14-15 мая", - уточнил источник. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.

https://ria.ru/20250512/putin-2016520761.html

https://ria.ru/20250511/rossija-2016287889.html

россия

турция

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, турция, сша, хакан фидан, марко рубио, владимир путин, хамас, нато