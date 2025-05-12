https://ria.ru/20250512/peregovory-2016489080.html

Россия не позволит себя обмануть на переговорах по Украине, считает эксперт

Россия не позволит себя обмануть на переговорах по Украине, считает эксперт - РИА Новости, 12.05.2025

Россия не позволит себя обмануть на переговорах по Украине, считает эксперт

Россия не позволит себя обмануть на переговорах, Западу не следует рассчитывать на повторение ситуации с Минскими соглашениями, такое мнение высказала... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T14:29:00+03:00

2025-05-12T14:29:00+03:00

2025-05-12T14:29:00+03:00

в мире

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Россия не позволит себя обмануть на переговорах, Западу не следует рассчитывать на повторение ситуации с Минскими соглашениями, такое мнение высказала экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в разговоре с РИА Новости. "Несмотря на системные нарушения Украиной перемирия пасхального и ко Дню Победы, Россия готова к мирным переговорам. Но обманывать себя не позволит. При этом зарубежные партнеры должны уяснить, что мира на Украине нет по вине самой Украины, ее власти. Россия всегда была открыта для переговоров. Но мы хорошо помним, как нас обманули с Минскими соглашениями. Повторения не будет", - сказала Ковитиди. По ее словам, Россия настроена на долгосрочный и устойчивый мир, но не готова к хитроумному затягиванию времени украинской стороной для перевооружения ВСУ. "Зеленский продолжает спекулировать вопросом возможного прекращения огня на 30 дней, привычно надувая щеки и (обманывая - ред.) зарубежных партнеров", - сказала Ковитиди. В воскресенье президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России. Президент США Дональд Трамп в воскресенье призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции. В свою очередь Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.

https://ria.ru/20250512/superoruzhie-2016415414.html

https://ria.ru/20250511/ultimatum-2016324063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, турция, ольга ковитиди, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины