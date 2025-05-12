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Россия не позволит себя обмануть на переговорах по Украине, считает эксперт - РИА Новости, 12.05.2025
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14:29 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/peregovory-2016489080.html
Россия не позволит себя обмануть на переговорах по Украине, считает эксперт
Россия не позволит себя обмануть на переговорах по Украине, считает эксперт - РИА Новости, 12.05.2025
Россия не позволит себя обмануть на переговорах по Украине, считает эксперт
Россия не позволит себя обмануть на переговорах, Западу не следует рассчитывать на повторение ситуации с Минскими соглашениями, такое мнение высказала... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T14:29:00+03:00
2025-05-12T14:29:00+03:00
в мире
россия
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ольга ковитиди
владимир путин
дмитрий песков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Россия не позволит себя обмануть на переговорах, Западу не следует рассчитывать на повторение ситуации с Минскими соглашениями, такое мнение высказала экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в разговоре с РИА Новости. "Несмотря на системные нарушения Украиной перемирия пасхального и ко Дню Победы, Россия готова к мирным переговорам. Но обманывать себя не позволит. При этом зарубежные партнеры должны уяснить, что мира на Украине нет по вине самой Украины, ее власти. Россия всегда была открыта для переговоров. Но мы хорошо помним, как нас обманули с Минскими соглашениями. Повторения не будет", - сказала Ковитиди. По ее словам, Россия настроена на долгосрочный и устойчивый мир, но не готова к хитроумному затягиванию времени украинской стороной для перевооружения ВСУ. "Зеленский продолжает спекулировать вопросом возможного прекращения огня на 30 дней, привычно надувая щеки и (обманывая - ред.) зарубежных партнеров", - сказала Ковитиди. В воскресенье президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России. Президент США Дональд Трамп в воскресенье призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции. В свою очередь Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250512/superoruzhie-2016415414.html
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в мире, россия, украина, турция, ольга ковитиди, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Турция, Ольга Ковитиди, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Россия не позволит себя обмануть на переговорах по Украине, считает эксперт

Экс-сенатор Ковитиди: Россия не позволит себя обмануть на переговорах в Стамбуле

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины в зале переговоров
Флаги России и Украины в зале переговоров - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Флаги России и Украины в зале переговоров. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Россия не позволит себя обмануть на переговорах, Западу не следует рассчитывать на повторение ситуации с Минскими соглашениями, такое мнение высказала экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в разговоре с РИА Новости.
"Несмотря на системные нарушения Украиной перемирия пасхального и ко Дню Победы, Россия готова к мирным переговорам. Но обманывать себя не позволит. При этом зарубежные партнеры должны уяснить, что мира на Украине нет по вине самой Украины, ее власти. Россия всегда была открыта для переговоров. Но мы хорошо помним, как нас обманули с Минскими соглашениями. Повторения не будет", - сказала Ковитиди.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
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Вчера, 08:00
По ее словам, Россия настроена на долгосрочный и устойчивый мир, но не готова к хитроумному затягиванию времени украинской стороной для перевооружения ВСУ.
«
"Зеленский продолжает спекулировать вопросом возможного прекращения огня на 30 дней, привычно надувая щеки и (обманывая - ред.) зарубежных партнеров", - сказала Ковитиди.
В воскресенье президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции. В свою очередь Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
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