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Эксперт объяснил, почему Зеленский боится переговоров с Путиным - РИА Новости, 12.05.2025
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11:49 12.05.2025 (обновлено: 11:53 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/peregovory-2016452662.html
Эксперт объяснил, почему Зеленский боится переговоров с Путиным
Эксперт объяснил, почему Зеленский боится переговоров с Путиным - РИА Новости, 12.05.2025
Эксперт объяснил, почему Зеленский боится переговоров с Путиным
Предложенные президентом России Владимиром Путиным прямые переговоры без предварительных условий – это шанс для Украины, чтобы не увеличивать еще больше потери... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T11:49:00+03:00
2025-05-12T11:53:00+03:00
в мире
украина
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владимир путин
владимир зеленский
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ТОКИО, 12 мая – РИА Новости. Предложенные президентом России Владимиром Путиным прямые переговоры без предварительных условий – это шанс для Украины, чтобы не увеличивать еще больше потери среди своего народа, но Владимир Зеленский боится, что придется принять невыгодные условия, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости советник-директор Общества японо-российских связей, кавалер ордена Дружбы Юкио Асадзума. "Нужно приветствовать предложение президента Путина о прямых переговорах (с Украиной – ред.) без предварительных условий, так как это станет прорывом в нынешней ситуации. Для Украины это прекрасный шанс к тому, чтобы не увеличивать еще более число жертв среди своего народа. Само собой разумеется, что Зеленский должен незамедлительно и без предварительных условий согласиться на мирные переговоры. Но несмотря на это, поставил предварительным условием для переговоров 30-дневное перемирие, такое впечатление, что он избегает их. В чем причина?", - сообщил эксперт. Он считает, что Зеленский боится начала переговоров, так как будет вынужден принять невыгодные условия. "Во-первых, сейчас он очень боится, что при встрече с президентом Путиным он будет вынужден принять невыгодные для своей страны условия. Во-вторых, он, очевидно, рассчитывает, откладывая встречу, получить от Запада дополнительные поставки вооружений и дополнительной помощи и восстановить силы", - сказал Юкио Асадзума. В ночь на воскресенье Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цели переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России. Владимир Зеленский, тем не менее, ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он потребовал, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. В воскресенье Трамп призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры "как минимум определят, возможна ли сделка". Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250512/peregovory-2016437479.html
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в мире, украина, россия, турция, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков
В мире, Украина, Россия, Турция, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
Эксперт объяснил, почему Зеленский боится переговоров с Путиным

Асадзума: Зеленский избегает переговоров, потому что боится невыгодных условий

© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский. Архивное фото
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ТОКИО, 12 мая – РИА Новости. Предложенные президентом России Владимиром Путиным прямые переговоры без предварительных условий – это шанс для Украины, чтобы не увеличивать еще больше потери среди своего народа, но Владимир Зеленский боится, что придется принять невыгодные условия, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости советник-директор Общества японо-российских связей, кавалер ордена Дружбы Юкио Асадзума.
"Нужно приветствовать предложение президента Путина о прямых переговорах (с Украиной – ред.) без предварительных условий, так как это станет прорывом в нынешней ситуации. Для Украины это прекрасный шанс к тому, чтобы не увеличивать еще более число жертв среди своего народа. Само собой разумеется, что Зеленский должен незамедлительно и без предварительных условий согласиться на мирные переговоры. Но несмотря на это, поставил предварительным условием для переговоров 30-дневное перемирие, такое впечатление, что он избегает их. В чем причина?", - сообщил эксперт.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Пушилин прокомментировал реакцию Запада на предложение Путина о переговорах
10:32
Он считает, что Зеленский боится начала переговоров, так как будет вынужден принять невыгодные условия.
"Во-первых, сейчас он очень боится, что при встрече с президентом Путиным он будет вынужден принять невыгодные для своей страны условия. Во-вторых, он, очевидно, рассчитывает, откладывая встречу, получить от Запада дополнительные поставки вооружений и дополнительной помощи и восстановить силы", - сказал Юкио Асадзума.
В ночь на воскресенье Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цели переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Владимир Зеленский, тем не менее, ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он потребовал, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. В воскресенье Трамп призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры "как минимум определят, возможна ли сделка". Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
МИД Китая прокомментировал предложение Путина о переговорах с Украиной
10:17
 
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