Переговоры командующих военными операциями Индии и Пакистана отложили
Переговоры командующих военными операциями Индии и Пакистана отложены до вечера
© AP Photo / Dar YasinИндийские военные в Кашмире
© AP Photo / Dar Yasin
Индийские военные в Кашмире. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мая – РИА Новости. Переговоры командующих военными операциями Индии и Пакистана, которые ранее были запланированы на полдень 12 мая, отложены до вечера, передает агентство ПТИ.
"По словам официальных источников, запланированная беседа между командующими военных операций Индии и Пакистана состоится в понедельник вечером. Ранее переговоры по горячей линии были запланированы на 12 часов дня (09.30 мск)", - сообщает агентство, отмечая, что причина переноса переговоров на несколько часов пока неизвестна.
Должность командующего военных операций является одной из самых влиятельных должностей в индийской армии. Он напрямую подчиняется начальнику штаба армии и играет ключевую роль в планировании и проведении всех военных операций внутри и за пределами страны.
Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли десятки человек. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
Индия и Пакистан 10 мая договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) того же дня. Спустя несколько часов глава индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла сообщил о звуках взрывов и работы ПВО Индии рядом с городом Сринагар, летней столицей Джамму и Кашмир. Однако уже вторую ночь подряд армия Индии заявляет, что не наблюдает нарушений со стороны Пакистана.