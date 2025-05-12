https://ria.ru/20250512/pavodok-2016518619.html

Глава Тюменской области рассказал о ситуации с паводком в Абатском

Глава Тюменской области рассказал о ситуации с паводком в Абатском - РИА Новости, 12.05.2025

Глава Тюменской области рассказал о ситуации с паводком в Абатском

Максимум паводка сформировался у села Абатское Тюменской области, где в реке Ишим продолжает прибывать вода, уровень достиг 1120 сантиметров, превысив отметку... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T16:18:00+03:00

2025-05-12T16:18:00+03:00

2025-05-12T16:18:00+03:00

тюменская область

ишим (река)

казанский район

александр моор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/03/2014776202_2:0:1273:715_1920x0_80_0_0_905e9a6b55d023297dfd93243e1a26b4.jpg

ТЮМЕНЬ, 12 мая – РИА Новости. Максимум паводка сформировался у села Абатское Тюменской области, где в реке Ишим продолжает прибывать вода, уровень достиг 1120 сантиметров, превысив отметку опасного явления на 160 сантиметров, заявил глава региона Александр Моор. В субботу Моор сообщал, что к утру 9 мая вода прибыла на 103 сантиметра, к утру 10 мая - еще на 54 сантиметра. Уровень достиг 1096 сантиметров, превысив отметку опасного явления (960 сантиметров) на 106 сантиметров. "У села Абатского сформировался максимум паводка. Вода за сутки поднялась на восемь сантиметров до 1120 см. Это ниже уровня 2017 года. Угрозы федеральной трассе Р-402 нет. Тем не менее из-за высокого уровня воды оказались отрезаны от "большой земли" деревни Ефимова и Бокова. Вводим там режим ЧС регионального уровня", - сообщил Моор в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что нынешний паводок в Абатском ожидается на уровне 2017 года, когда на пике вода поднималась до 1148 сантиметров. В прошлом году в половодье уровень воды здесь зафиксировали на рекордных 1236 сантиметрах. Режим повышенной готовности по паводку в Тюменской области действует с 27 марта. С 28 апреля режим ЧС муниципального уровня был введен в Казанском районе. С начала мая режим ЧС регионального уровня уже был введен в пятнадцати населенных пунктах Казанского, Абатского и Ишимского районов, а также в границах нескольких садоводческих товариществ на территории города Ишима.

https://ria.ru/20250324/bpla-2006958932.html

https://ria.ru/20250321/doma-2006369968.html

тюменская область

ишим (река)

казанский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тюменская область, ишим (река), казанский район, александр моор