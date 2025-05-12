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Глава минобороны Армении отправился в Германию - РИА Новости, 12.05.2025
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10:22 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/papikyan--2016435572.html
Глава минобороны Армении отправился в Германию
Глава минобороны Армении отправился в Германию - РИА Новости, 12.05.2025
Глава минобороны Армении отправился в Германию
Министр обороны Армении Сурен Папикян отправился в понедельник с рабочим визитом в Германию, сообщает пресс-служба военного ведомства. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T10:22:00+03:00
2025-05-12T10:22:00+03:00
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ЕРЕВАН, 12 мая - РИА Новости. Министр обороны Армении Сурен Папикян отправился в понедельник с рабочим визитом в Германию, сообщает пресс-служба военного ведомства. "Двенадцатого мая делегация во главе с министром обороны Армении Суреном Папикяном отправилась с рабочим визитом в Федеративную Республику Германия", - говорится в сообщении. Подробности визита не приводятся. Армения периодически участвует в учениях, проводимых на военной базе США в немецком Хоэнфельсе. Между Арменией и странами НАТО действует план индивидуального партнерства, который был подписан в декабре 2005 года. Участие Армении в этом плане предполагает периодические консультации с НАТО по теме региональной безопасности, разработку стратегии этой безопасности, разработку военной доктрины Армении, усовершенствование процесса оборонного и бюджетного планирования и другие вопросы.
https://ria.ru/20250320/armeniya-2006270275.html
https://ria.ru/20240110/armeniya-1920458927.html
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в мире, армения, германия, сша, нато
В мире, Армения, Германия, США, НАТО
Глава минобороны Армении отправился в Германию

Глава минобороны Армении Папикян отправился с визитом в Германию

© SputnikСурен Папикян
Сурен Папикян - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Sputnik
Сурен Папикян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 12 мая - РИА Новости. Министр обороны Армении Сурен Папикян отправился в понедельник с рабочим визитом в Германию, сообщает пресс-служба военного ведомства.
"Двенадцатого мая делегация во главе с министром обороны Армении Суреном Папикяном отправилась с рабочим визитом в Федеративную Республику Германия", - говорится в сообщении.
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Подробности визита не приводятся.
Армения периодически участвует в учениях, проводимых на военной базе США в немецком Хоэнфельсе.
Между Арменией и странами НАТО действует план индивидуального партнерства, который был подписан в декабре 2005 года. Участие Армении в этом плане предполагает периодические консультации с НАТО по теме региональной безопасности, разработку стратегии этой безопасности, разработку военной доктрины Армении, усовершенствование процесса оборонного и бюджетного планирования и другие вопросы.
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