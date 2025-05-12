https://ria.ru/20250512/papikyan--2016435572.html

Глава минобороны Армении отправился в Германию

Глава минобороны Армении отправился в Германию - РИА Новости, 12.05.2025

Глава минобороны Армении отправился в Германию

Министр обороны Армении Сурен Папикян отправился в понедельник с рабочим визитом в Германию, сообщает пресс-служба военного ведомства. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T10:22:00+03:00

2025-05-12T10:22:00+03:00

2025-05-12T10:22:00+03:00

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ЕРЕВАН, 12 мая - РИА Новости. Министр обороны Армении Сурен Папикян отправился в понедельник с рабочим визитом в Германию, сообщает пресс-служба военного ведомства. "Двенадцатого мая делегация во главе с министром обороны Армении Суреном Папикяном отправилась с рабочим визитом в Федеративную Республику Германия", - говорится в сообщении. Подробности визита не приводятся. Армения периодически участвует в учениях, проводимых на военной базе США в немецком Хоэнфельсе. Между Арменией и странами НАТО действует план индивидуального партнерства, который был подписан в декабре 2005 года. Участие Армении в этом плане предполагает периодические консультации с НАТО по теме региональной безопасности, разработку стратегии этой безопасности, разработку военной доктрины Армении, усовершенствование процесса оборонного и бюджетного планирования и другие вопросы.

https://ria.ru/20250320/armeniya-2006270275.html

https://ria.ru/20240110/armeniya-1920458927.html

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в мире, армения, германия, сша, нато