Скандал с "пакетиком" в поезде: как оправдываются Макрон и Стармер
© x.com/elyseeКадр видео с участием Эммануэля Макрона, Кира Стармера и Фридриха Мерца
© x.com/elysee
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В очень неприятную историю попали лидеры стран Западной Европы. Президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера пользователи социальных сетей заподозрили их в употреблении запрещенных веществ после ставшего вирусным видео из купе поезда во время поездки в Киев.
Скандал разгорелся на фоне небывалого кокаинового бума, захватившего в данный момент западноевропейские страны.
Француз, англичанин и немец сели в поезд и…
На обнародованной в интернете записи видно, как сидящие за столом зарубежные лидеры, которые находятся в приподнятом настроении, попав под объективы камер, поспешили спрятать находившиеся на столе предметы.
При этом, неловко улыбаясь, Макрон засовывает в карман белый "комочек", а Мерц поспешно убирает подальше от людских глаз предмет, похожий на ложечку, которую используют для приготовления запрещенных веществ.
© Операция Z: Военкоры Русской Весны/TelegramКадр видео с участием Эммануэля Макрона, Кира Стармера и Фридриха Мерца
Кадр видео с участием Эммануэля Макрона, Кира Стармера и Фридриха Мерца
Пользователи социальных сетей недвусмысленно предположили, что журналисты помешали походной вечеринке с использованием наркотиков.
Елисейский дворец, правда, поспешил объявить, что на столе, дескать, была обычная салфетка, а за скандальными публикациями стоят происки врагов Франции.
© x.com/elyseeБелый "комочек" на столе Эммануэля Макрона
© x.com/elysee
Белый "комочек" на столе Эммануэля Макрона
Тем не менее заслуживает внимание комментарий представителя МИД России Марии Захаровой:
"Толкнув Зеленского на очередную адскую интригу по срыву урегулирования и продолжению кровопролития в Европе, как в анекдоте, француз, англичанин и немец сели в поезд и… дунули. Судьбу Европы решают во всех смыслах зависимые временщики", — написала она в своем телеграм-канале.
Далее Захарова вспомнила, как в 2022 году спросила у одного иностранного посла о том, как они могут поставлять оружие неадекватному президенту Украины. На что ей открытым текстом было сказано, что для Евросоюза это нормальное явление - там многие политики употребляют наркотики.
© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский
Кокаиновое цунами в Европе
Видео появилось в период, когда страны Европы буквально захлестнуло кокаиновая волна.
В частности, во Франции, президент которой поспешно прячет салфетки в поезде от журналистов, министр внутренних дел пару месяцев назад рассказывал, что страна столкнулась с "белым цунами", сообщило Рейтер.
За 11 месяцев 2024 года французские силовики изъяли 47 тонн кокаина, а за весь 2023 год — 23 тонны.
© Getty Images / NurPhotoФранцузская полиция
© Getty Images / NurPhoto
Французская полиция
Кокаин по цене кружки пива
Беда затрагивает всю Европу. С полицейскими из Франции согласен президент Федерального ведомства уголовной полиции (BKA) Хольгер Мюнх из Германии, который в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland бьет тревогу: страна бедствует.
"Когда немецкий канцлер в вагоне поезда прячет предмет, похожий на ложечку для запрещенных веществ, одна доза теперь какие-то 4,70 евро — дешевле кружки пива в обычной баварской пивной. А когда наркотик становится доступнее, чем традиционный немецкий лагер, это может повлечь катастрофические последствия", - отмечают пользователи в комментариях.
© Getty Images / picture allianceХольгер Мюнх
© Getty Images / picture alliance
Хольгер Мюнх
Есть проблемы с наркотиками и в Британии. В 2024 году Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании объявило об изъятии рекордной партии кокаина весом 5,7 тонны. А сколько таких "посылок" перехватить не удалось?
И вот фоне столь безрадостной картины появляется весьма подозрительное видео в поезде.
А что Зеленский?
Не нужно забывать, что встречались европейские лидеры с Зеленским, чье имя часто мелькает рядом с обвинениями в употреблении кокаина.
Об этом, в частности, рассказала телеведущая Дана Борисова.
Телеведущая Дана Борисова
Ее множество раз приглашали ведущей различных мероприятий, в том числе и на Украину, где она встречалась с в том числе и с будущим президентом Украины.
"Я видела Владимира Зеленского. Он употреблял наркотики... Я своими глазами видела, как Зеленский употреблял наркотики, кокаин", — рассказала Борисова в интервью для телеканала НТВ.
Что ж, похоже, становится понятным, почему ряд руководителей стран Запада стали настолько близкими для Зеленского.
© AP Photo / Julia NikhinsonВладимир Зеленский
© AP Photo / Julia Nikhinson
Владимир Зеленский