https://ria.ru/20250512/paketik-2016497453.html

Скандал с "пакетиком" в поезде: как оправдываются Макрон и Стармер

Скандал с "пакетиком" в поезде: как оправдываются Макрон и Стармер - РИА Новости, 12.05.2025

Скандал с "пакетиком" в поезде: как оправдываются Макрон и Стармер

В очень неприятную историю попали лидеры стран Западной Европы. Президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T17:03:00+03:00

2025-05-12T17:03:00+03:00

2025-05-12T17:03:00+03:00

в мире

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В очень неприятную историю попали лидеры стран Западной Европы. Президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера пользователи социальных сетей заподозрили их в употреблении запрещенных веществ после ставшего вирусным видео из купе поезда во время поездки в Киев.Скандал разгорелся на фоне небывалого кокаинового бума, захватившего в данный момент западноевропейские страны.Француз, англичанин и немец сели в поезд и…На обнародованной в интернете записи видно, как сидящие за столом зарубежные лидеры, которые находятся в приподнятом настроении, попав под объективы камер, поспешили спрятать находившиеся на столе предметы.При этом, неловко улыбаясь, Макрон засовывает в карман белый "комочек", а Мерц поспешно убирает подальше от людских глаз предмет, похожий на ложечку, которую используют для приготовления запрещенных веществ.Пользователи социальных сетей недвусмысленно предположили, что журналисты помешали походной вечеринке с использованием наркотиков.Елисейский дворец, правда, поспешил объявить, что на столе, дескать, была обычная салфетка, а за скандальными публикациями стоят происки врагов Франции.Тем не менее заслуживает внимание комментарий представителя МИД России Марии Захаровой:"Толкнув Зеленского на очередную адскую интригу по срыву урегулирования и продолжению кровопролития в Европе, как в анекдоте, француз, англичанин и немец сели в поезд и… дунули. Судьбу Европы решают во всех смыслах зависимые временщики", — написала она в своем телеграм-канале.Далее Захарова вспомнила, как в 2022 году спросила у одного иностранного посла о том, как они могут поставлять оружие неадекватному президенту Украины. На что ей открытым текстом было сказано, что для Евросоюза это нормальное явление - там многие политики употребляют наркотики.Кокаиновое цунами в ЕвропеВидео появилось в период, когда страны Европы буквально захлестнуло кокаиновая волна.В частности, во Франции, президент которой поспешно прячет салфетки в поезде от журналистов, министр внутренних дел пару месяцев назад рассказывал, что страна столкнулась с "белым цунами", сообщило Рейтер.За 11 месяцев 2024 года французские силовики изъяли 47 тонн кокаина, а за весь 2023 год — 23 тонны.Кокаин по цене кружки пиваБеда затрагивает всю Европу. С полицейскими из Франции согласен президент Федерального ведомства уголовной полиции (BKA) Хольгер Мюнх из Германии, который в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland бьет тревогу: страна бедствует."Когда немецкий канцлер в вагоне поезда прячет предмет, похожий на ложечку для запрещенных веществ, одна доза теперь какие-то 4,70 евро — дешевле кружки пива в обычной баварской пивной. А когда наркотик становится доступнее, чем традиционный немецкий лагер, это может повлечь катастрофические последствия", - отмечают пользователи в комментариях.Есть проблемы с наркотиками и в Британии. В 2024 году Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании объявило об изъятии рекордной партии кокаина весом 5,7 тонны. А сколько таких "посылок" перехватить не удалось?И вот фоне столь безрадостной картины появляется весьма подозрительное видео в поезде.А что Зеленский?Не нужно забывать, что встречались европейские лидеры с Зеленским, чье имя часто мелькает рядом с обвинениями в употреблении кокаина.Об этом, в частности, рассказала телеведущая Дана Борисова.Ее множество раз приглашали ведущей различных мероприятий, в том числе и на Украину, где она встречалась с в том числе и с будущим президентом Украины."Я видела Владимира Зеленского. Он употреблял наркотики... Я своими глазами видела, как Зеленский употреблял наркотики, кокаин", — рассказала Борисова в интервью для телеканала НТВ.Что ж, похоже, становится понятным, почему ряд руководителей стран Запада стали настолько близкими для Зеленского.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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