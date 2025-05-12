https://ria.ru/20250512/ouens-2016405570.html

"Будет симулировать": в США раскрыли роль Зеленского в мирном процессе

"Будет симулировать": в США раскрыли роль Зеленского в мирном процессе - РИА Новости, 12.05.2025

"Будет симулировать": в США раскрыли роль Зеленского в мирном процессе

Владимир Зеленский — актер, и будет делать то, что ему говорят, в том числе саботировать мирное урегулирование, заявила американская журналистка Кэндис Оуэнс в... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T02:33:00+03:00

2025-05-12T02:33:00+03:00

2025-05-12T02:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

кэндис оуэнс

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владимир зеленский

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский — актер, и будет делать то, что ему говорят, в том числе саботировать мирное урегулирование, заявила американская журналистка Кэндис Оуэнс в соцсети X."Весь мир — сцена. Зеленский — кокаиновый актер, который делал то, что ему говорят. Теперь он будет симулировать мир и прекращение огня", — написала она.Так журналистка отреагировала на заявление главы киевского режима о том, что он будет ждать президента России Владимира Путина в Турции 15 мая.В ночь с 11 на 12 мая президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложение президента серьезное, оно говорит о желании найти мирное решение. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что цели переговоров — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.

https://ria.ru/20250511/ukraina-2016393603.html

https://ria.ru/20250511/putin-2016297690.html

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кэндис оуэнс, в мире, россия, украина, владимир зеленский