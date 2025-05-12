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"Будет симулировать": в США раскрыли роль Зеленского в мирном процессе - РИА Новости, 12.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:33 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/ouens-2016405570.html
"Будет симулировать": в США раскрыли роль Зеленского в мирном процессе
"Будет симулировать": в США раскрыли роль Зеленского в мирном процессе - РИА Новости, 12.05.2025
"Будет симулировать": в США раскрыли роль Зеленского в мирном процессе
Владимир Зеленский — актер, и будет делать то, что ему говорят, в том числе саботировать мирное урегулирование, заявила американская журналистка Кэндис Оуэнс в... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T02:33:00+03:00
2025-05-12T02:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
кэндис оуэнс
в мире
россия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский — актер, и будет делать то, что ему говорят, в том числе саботировать мирное урегулирование, заявила американская журналистка Кэндис Оуэнс в соцсети X."Весь мир — сцена. Зеленский — кокаиновый актер, который делал то, что ему говорят. Теперь он будет симулировать мир и прекращение огня", — написала она.Так журналистка отреагировала на заявление главы киевского режима о том, что он будет ждать президента России Владимира Путина в Турции 15 мая.В ночь с 11 на 12 мая президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложение президента серьезное, оно говорит о желании найти мирное решение. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что цели переговоров — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
https://ria.ru/20250511/ukraina-2016393603.html
https://ria.ru/20250511/putin-2016297690.html
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кэндис оуэнс, в мире, россия, украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Кэндис Оуэнс, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский
"Будет симулировать": в США раскрыли роль Зеленского в мирном процессе

Журналистка Оуэнс: Зеленский будет симулировать мир и прекращение огня

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский — актер, и будет делать то, что ему говорят, в том числе саботировать мирное урегулирование, заявила американская журналистка Кэндис Оуэнс в соцсети X.
"Весь мир — сцена. Зеленский — кокаиновый актер, который делал то, что ему говорят. Теперь он будет симулировать мир и прекращение огня", — написала она.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
"Какая игра": на Зеленского набросились после выходки в адрес Путина
Вчера, 22:25
Так журналистка отреагировала на заявление главы киевского режима о том, что он будет ждать президента России Владимира Путина в Турции 15 мая.
В ночь с 11 на 12 мая президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложение президента серьезное, оно говорит о желании найти мирное решение. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что цели переговоров — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Ход ферзем: Путин одной фразой разрушил ультиматум-ловушку Европы и Киева
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКэндис ОуэнсВ миреРоссияУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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