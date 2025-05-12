Рейтинг@Mail.ru
В России продлили отсрочку по уплате налогов для курских предпринимателей - РИА Новости, 12.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:01 12.05.2025 (обновлено: 10:34 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/otsrochka-2016422323.html
В России продлили отсрочку по уплате налогов для курских предпринимателей
В России продлили отсрочку по уплате налогов для курских предпринимателей - РИА Новости, 12.05.2025
В России продлили отсрочку по уплате налогов для курских предпринимателей
В Курской области продлили отсрочку по уплате налогов для предпринимателей еще на год, сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T09:01:00+03:00
2025-05-12T10:34:00+03:00
россия
курская область
экономика
правительство рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954267281_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3f7c2866c79b6bbcdb66ca5f88345fff.jpg
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В Курской области продлили отсрочку по уплате налогов для предпринимателей еще на год, сообщила пресс-служба правительства."Правительство продлило отсрочку по уплате налогов для предпринимателей в Курской области и расширило параметры этой меры поддержки. Для представителей бизнеса, работающих на отдельных территориях Курской области, продлен срок уплаты большей части налогов и страховых взносов еще на один год. Постановление об этом подписано", — говорится в релизе.В правительстве напомнили, что получить эту меру поддержки могут организации и предприниматели, которые работают в приграничной части Курской области или зоне, где ввели режим контртеррористической операции, и в отношении жителей этой территории приняли решение о временном отселении.Кроме того, теперь она распространяется на обособленные подразделения таких организаций, а также на компании и ИП, чья деятельность связана с сельским хозяйством."Платежи по налогам, авансовым платежам и страховым взносам, подлежащим уплате в 2024 и 2025 годах, для таких предприятий перенесены на 2026-й с возможностью их дальнейшего погашения в рассрочку в течение еще одного года — равными частями ежемесячно", — пояснили в пресс-службе.В сентябре прошлого года правительство утвердило эту меру поддержки для предпринимателей приграничных районов Курской области. Речь шла о налогах, авансовых платежах по ним и страховых взносах, подлежащих уплате в 2024 году, начиная с 1 августа. Отсрочку предоставили на 12 месяцев с последующей рассрочкой оплаты платежей.
https://ria.ru/20250426/rasporyazhenie-2013553135.html
https://ria.ru/20250425/dolgi-1746146541.html
https://ria.ru/20250425/nalog-1729001126.html
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954267281_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_ec605118319275234bfdd762b01ac1ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, экономика, правительство рф
Россия, Курская область, Экономика, Правительство РФ
В России продлили отсрочку по уплате налогов для курских предпринимателей

Правительство продлило на год отсрочку по уплате налогов для курских бизнесменов

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Деньги. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В Курской области продлили отсрочку по уплате налогов для предпринимателей еще на год, сообщила пресс-служба правительства.
"Правительство продлило отсрочку по уплате налогов для предпринимателей в Курской области и расширило параметры этой меры поддержки. Для представителей бизнеса, работающих на отдельных территориях Курской области, продлен срок уплаты большей части налогов и страховых взносов еще на один год. Постановление об этом подписано", — говорится в релизе.
Премьер-министр Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Мишустин распорядился выделить средства жителям Курской области
26 апреля, 10:08
В правительстве напомнили, что получить эту меру поддержки могут организации и предприниматели, которые работают в приграничной части Курской области или зоне, где ввели режим контртеррористической операции, и в отношении жителей этой территории приняли решение о временном отселении.
Кроме того, теперь она распространяется на обособленные подразделения таких организаций, а также на компании и ИП, чья деятельность связана с сельским хозяйством.
Приложение Налоги ФЛ - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Как узнать задолженность по налогам: все доступные способы онлайн и офлайн
25 апреля, 20:38
"Платежи по налогам, авансовым платежам и страховым взносам, подлежащим уплате в 2024 и 2025 годах, для таких предприятий перенесены на 2026-й с возможностью их дальнейшего погашения в рассрочку в течение еще одного года — равными частями ежемесячно", — пояснили в пресс-службе.
В сентябре прошлого года правительство утвердило эту меру поддержки для предпринимателей приграничных районов Курской области. Речь шла о налогах, авансовых платежах по ним и страховых взносах, подлежащих уплате в 2024 году, начиная с 1 августа. Отсрочку предоставили на 12 месяцев с последующей рассрочкой оплаты платежей.
Посетители в новом здании Федеральной налоговой службы в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Льготы по налогу на имущество: кто имеет право получить в 2025 году
25 апреля, 20:25
 
РоссияКурская областьЭкономикаПравительство РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала