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В России продлили отсрочку по уплате налогов для курских предпринимателей
В России продлили отсрочку по уплате налогов для курских предпринимателей - РИА Новости, 12.05.2025
В России продлили отсрочку по уплате налогов для курских предпринимателей
В Курской области продлили отсрочку по уплате налогов для предпринимателей еще на год, сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T09:01:00+03:00
2025-05-12T09:01:00+03:00
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В Курской области продлили отсрочку по уплате налогов для предпринимателей еще на год, сообщила пресс-служба правительства."Правительство продлило отсрочку по уплате налогов для предпринимателей в Курской области и расширило параметры этой меры поддержки. Для представителей бизнеса, работающих на отдельных территориях Курской области, продлен срок уплаты большей части налогов и страховых взносов еще на один год. Постановление об этом подписано", — говорится в релизе.В правительстве напомнили, что получить эту меру поддержки могут организации и предприниматели, которые работают в приграничной части Курской области или зоне, где ввели режим контртеррористической операции, и в отношении жителей этой территории приняли решение о временном отселении.Кроме того, теперь она распространяется на обособленные подразделения таких организаций, а также на компании и ИП, чья деятельность связана с сельским хозяйством."Платежи по налогам, авансовым платежам и страховым взносам, подлежащим уплате в 2024 и 2025 годах, для таких предприятий перенесены на 2026-й с возможностью их дальнейшего погашения в рассрочку в течение еще одного года — равными частями ежемесячно", — пояснили в пресс-службе.В сентябре прошлого года правительство утвердило эту меру поддержки для предпринимателей приграничных районов Курской области. Речь шла о налогах, авансовых платежах по ним и страховых взносах, подлежащих уплате в 2024 году, начиная с 1 августа. Отсрочку предоставили на 12 месяцев с последующей рассрочкой оплаты платежей.
https://ria.ru/20250426/rasporyazhenie-2013553135.html
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россия, курская область, экономика, правительство рф
Россия, Курская область, Экономика, Правительство РФ
В России продлили отсрочку по уплате налогов для курских предпринимателей
Правительство продлило на год отсрочку по уплате налогов для курских бизнесменов
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости.
В Курской области продлили отсрочку по уплате налогов для предпринимателей еще на год, сообщила пресс-служба
правительства.
"Правительство продлило отсрочку по уплате налогов для предпринимателей в Курской области
и расширило параметры этой меры поддержки. Для представителей бизнеса, работающих на отдельных территориях Курской области, продлен срок уплаты большей части налогов и страховых взносов еще на один год. Постановление об этом подписано", — говорится в релизе.
В правительстве напомнили, что получить эту меру поддержки могут организации и предприниматели, которые работают в приграничной части Курской области или зоне, где ввели режим контртеррористической операции, и в отношении жителей этой территории приняли решение о временном отселении.
Кроме того, теперь она распространяется на обособленные подразделения таких организаций, а также на компании и ИП, чья деятельность связана с сельским хозяйством.
"Платежи по налогам, авансовым платежам и страховым взносам, подлежащим уплате в 2024 и 2025 годах, для таких предприятий перенесены на 2026-й с возможностью их дальнейшего погашения в рассрочку в течение еще одного года — равными частями ежемесячно", — пояснили в пресс-службе.
В сентябре прошлого года правительство утвердило эту меру поддержки для предпринимателей приграничных районов Курской области. Речь шла о налогах, авансовых платежах по ним и страховых взносах, подлежащих уплате в 2024 году, начиная с 1 августа. Отсрочку предоставили на 12 месяцев с последующей рассрочкой оплаты платежей.