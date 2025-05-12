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Срок подачи отчетов о зарубежных счетах истекает через три недели

Срок подачи отчетов о зарубежных счетах истекает через три недели - РИА Новости, 12.05.2025

Срок подачи отчетов о зарубежных счетах истекает через три недели

Россияне, имеющие зарубежные счета и электронные кошельки, обязаны до 2 июня представить отчеты о движении денежных средств и других финансовых активов по ним в РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T09:07:00+03:00

2025-05-12T09:07:00+03:00

2025-05-12T09:07:00+03:00

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

евразийский экономический союз

экономика

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россияне, имеющие зарубежные счета и электронные кошельки, обязаны до 2 июня представить отчеты о движении денежных средств и других финансовых активов по ним в налоговые органы, напоминает Федеральная налоговая служба (ФНС) России. "Физическим лицам-резидентам до 2 июня необходимо представить отчеты за 2024 год по зарубежным счетам и иностранным электронным кошелькам", - говорится в сообщении. По действующему законодательству, налоговые резиденты РФ обязаны представлять эти отчеты ежегодно до 1 июня года, следующего за отчетным годом, но в текущем году 1 июня - выходной день. Отчет можно представить в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС РФ, а также в бумажном виде лично, через представителя, на имя которого оформлена соответствующая доверенность, или заказным письмом. Отчитываться также не нужно, уточняет ведомство, если зарубежные счета были открыты на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) или в странах, участвующих в автоматическом обмене финансовой информацией, но при условии, что зачисление или списание по счету или остаток средств на конец отчетного года не превышают 600 тысяч рублей или сумму в иностранной валюте эквивалентом в 600 тысяч рублей. При этом по электронным кошелькам не нужно представлять отчеты, если общая сумма зачисленных на них средств за отчетный год не превышает сумму, эквивалентную 600 тысячам рублей, добавили в ФНС. "В отношении мобилизованных лиц срок представления отчетов продлен на три месяца после окончания периода частичной мобилизации (увольнения мобилизованного лица с военной службы)", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20250425/dolgi-1746146541.html

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россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), евразийский экономический союз, экономика