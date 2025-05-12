Орбан заявил о крахе стратегии Запада по разрушению России
Орбан: стратегия Запада, направленная на разрушение России, потерпела крах
© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 12 мая - РИА Новости. Стратегия Запада, направленная на разрушение РФ, потерпела крах, он проиграл, хотя не осмеливается это признать, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.
"Западная стратегия, направленная на разрушение России, потерпела крах. Никто не осмеливается это признать, но мы проиграли эту войну: российская экономика не рухнула, санкции не достигли своей цели, а русские помешали Украине вступить в НАТО", - сказал Орбан на конференции спикеров парламентов европейских стран, трансляция выступления которого размещена в соцсети Х.
Премьер отметил, что США осознали это и перешли к переговорам, в то время, как Евросоюз рискует "остаться в одиночестве по соседству с войной, пока тратит все деньги на недостижимую победу". Орбан добавил, что "мир изменился, а европейцы за ним не последовали", и Европейский союз "потерял" последние 15 лет вместо того, чтобы направить их на развитие, поэтому оказался не готов к масштабным трансформациям, происходящим в мире. По его словам, Западу "необходима новая стратегия и сильные европейские лидеры, больше уважения нужно оказывать национальным парламентам".
В ноябре 2024 года Орбан отметил, что 500-летняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. В декабре того же года он указал, что либеральный мировой порядок закончился, а от перемен выиграют те страны, которые сумеют выжать из себя максимум, и проиграют те, кто не сможет отстаивать собственные ценности.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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