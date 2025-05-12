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Орбан заявил о крахе стратегии Запада по разрушению России - РИА Новости, 12.05.2025
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21:53 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/orban-2016580332.html
Орбан заявил о крахе стратегии Запада по разрушению России
Орбан заявил о крахе стратегии Запада по разрушению России - РИА Новости, 12.05.2025
Орбан заявил о крахе стратегии Запада по разрушению России
Стратегия Запада, направленная на разрушение РФ, потерпела крах, он проиграл, хотя не осмеливается это признать, заявил венгерский премьер Виктор Орбан. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T21:53:00+03:00
2025-05-12T21:53:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 12 мая - РИА Новости. Стратегия Запада, направленная на разрушение РФ, потерпела крах, он проиграл, хотя не осмеливается это признать, заявил венгерский премьер Виктор Орбан. "Западная стратегия, направленная на разрушение России, потерпела крах. Никто не осмеливается это признать, но мы проиграли эту войну: российская экономика не рухнула, санкции не достигли своей цели, а русские помешали Украине вступить в НАТО", - сказал Орбан на конференции спикеров парламентов европейских стран, трансляция выступления которого размещена в соцсети Х. Премьер отметил, что США осознали это и перешли к переговорам, в то время, как Евросоюз рискует "остаться в одиночестве по соседству с войной, пока тратит все деньги на недостижимую победу". Орбан добавил, что "мир изменился, а европейцы за ним не последовали", и Европейский союз "потерял" последние 15 лет вместо того, чтобы направить их на развитие, поэтому оказался не готов к масштабным трансформациям, происходящим в мире. По его словам, Западу "необходима новая стратегия и сильные европейские лидеры, больше уважения нужно оказывать национальным парламентам". В ноябре 2024 года Орбан отметил, что 500-летняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. В декабре того же года он указал, что либеральный мировой порядок закончился, а от перемен выиграют те страны, которые сумеют выжать из себя максимум, и проиграют те, кто не сможет отстаивать собственные ценности. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250508/orban-2015818051.html
https://ria.ru/20250508/orban-2015774422.html
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в мире, россия, украина, сша, виктор орбан, владимир путин, нато
В мире, Россия, Украина, США, Виктор Орбан, Владимир Путин, НАТО
Орбан заявил о крахе стратегии Запада по разрушению России

Орбан: стратегия Запада, направленная на разрушение России, потерпела крах

© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 12 мая - РИА Новости. Стратегия Запада, направленная на разрушение РФ, потерпела крах, он проиграл, хотя не осмеливается это признать, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.
"Западная стратегия, направленная на разрушение России, потерпела крах. Никто не осмеливается это признать, но мы проиграли эту войну: российская экономика не рухнула, санкции не достигли своей цели, а русские помешали Украине вступить в НАТО", - сказал Орбан на конференции спикеров парламентов европейских стран, трансляция выступления которого размещена в соцсети Х.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Орбан жестко ответил на заявление фон дер Ляйен об Украине
8 мая, 16:40
Премьер отметил, что США осознали это и перешли к переговорам, в то время, как Евросоюз рискует "остаться в одиночестве по соседству с войной, пока тратит все деньги на недостижимую победу". Орбан добавил, что "мир изменился, а европейцы за ним не последовали", и Европейский союз "потерял" последние 15 лет вместо того, чтобы направить их на развитие, поэтому оказался не готов к масштабным трансформациям, происходящим в мире. По его словам, Западу "необходима новая стратегия и сильные европейские лидеры, больше уважения нужно оказывать национальным парламентам".
В ноябре 2024 года Орбан отметил, что 500-летняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. В декабре того же года он указал, что либеральный мировой порядок закончился, а от перемен выиграют те страны, которые сумеют выжать из себя максимум, и проиграют те, кто не сможет отстаивать собственные ценности.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Будапеште - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
"Истощит ресурсы". Орбан забил тревогу из-за украинской угрозы
8 мая, 13:03
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Украина больше не буферная зона между Россией и НАТО, заявил Орбан
15 февраля, 00:58
 
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