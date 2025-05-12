Орбан назвал интеграцию Украины в ЕС плохой сделкой
Премьер Венгрии Орбан: интеграция Украины станет экономическим бременем для ЕС
© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 12 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан задал Евросоюзу вопрос, почему он стремится интегрировать Украину, если это принесет в сообщество войну и невыносимые экономические трудности.
"Мы как страна по соседству с Украиной считаем, что если интегрируют Украину, интегрируют также и войну. Мы никогда раньше не принимали страну, находящуюся в состоянии войны. И у нас есть на это веские причины. Более того, членство Украины станет экономическим бременем, которое государства-члены не смогут вынести", - написал Орбан в соцсети Facebook*.
Он уточнил, что прием всех прошлых стран Центральной Европы приносил ЕС выгоду.
"Однако с Украиной ситуация иная. От этого нет выгоды. Это плохая сделка. Аграрный кризис. Безработица. Закредитованность Падение уровня жизни. Зачем нам это делать?" - спросил венгерский премьер.
В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.
Ранее премьер Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
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