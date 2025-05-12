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Орбан назвал интеграцию Украины в ЕС плохой сделкой - РИА Новости, 12.05.2025
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14:28 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/orban-2016488862.html
Орбан назвал интеграцию Украины в ЕС плохой сделкой
Орбан назвал интеграцию Украины в ЕС плохой сделкой - РИА Новости, 12.05.2025
Орбан назвал интеграцию Украины в ЕС плохой сделкой
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан задал Евросоюзу вопрос, почему он стремится интегрировать Украину, если это принесет в сообщество войну и невыносимые... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T14:28:00+03:00
2025-05-12T14:28:00+03:00
в мире
украина
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виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 12 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан задал Евросоюзу вопрос, почему он стремится интегрировать Украину, если это принесет в сообщество войну и невыносимые экономические трудности. "Мы как страна по соседству с Украиной считаем, что если интегрируют Украину, интегрируют также и войну. Мы никогда раньше не принимали страну, находящуюся в состоянии войны. И у нас есть на это веские причины. Более того, членство Украины станет экономическим бременем, которое государства-члены не смогут вынести", - написал Орбан в соцсети Facebook*. Он уточнил, что прием всех прошлых стран Центральной Европы приносил ЕС выгоду. "Однако с Украиной ситуация иная. От этого нет выгоды. Это плохая сделка. Аграрный кризис. Безработица. Закредитованность Падение уровня жизни. Зачем нам это делать?" - спросил венгерский премьер. В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки. Ранее премьер Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250316/byulleten-2005359405.html
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в мире, украина, венгрия, брюссель, виктор орбан, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Брюссель, Виктор Орбан, Евросоюз
Орбан назвал интеграцию Украины в ЕС плохой сделкой

Премьер Венгрии Орбан: интеграция Украины станет экономическим бременем для ЕС

© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 12 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан задал Евросоюзу вопрос, почему он стремится интегрировать Украину, если это принесет в сообщество войну и невыносимые экономические трудности.
"Мы как страна по соседству с Украиной считаем, что если интегрируют Украину, интегрируют также и войну. Мы никогда раньше не принимали страну, находящуюся в состоянии войны. И у нас есть на это веские причины. Более того, членство Украины станет экономическим бременем, которое государства-члены не смогут вынести", - написал Орбан в соцсети Facebook*.
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Он уточнил, что прием всех прошлых стран Центральной Европы приносил ЕС выгоду.
"Однако с Украиной ситуация иная. От этого нет выгоды. Это плохая сделка. Аграрный кризис. Безработица. Закредитованность Падение уровня жизни. Зачем нам это делать?" - спросил венгерский премьер.
В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.
Ранее премьер Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреУкраинаВенгрияБрюссельВиктор ОрбанЕвросоюз
 
 
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