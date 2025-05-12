https://ria.ru/20250512/orban-2016488862.html

Орбан назвал интеграцию Украины в ЕС плохой сделкой

Орбан назвал интеграцию Украины в ЕС плохой сделкой - РИА Новости, 12.05.2025

Орбан назвал интеграцию Украины в ЕС плохой сделкой

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан задал Евросоюзу вопрос, почему он стремится интегрировать Украину, если это принесет в сообщество войну и невыносимые... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T14:28:00+03:00

2025-05-12T14:28:00+03:00

2025-05-12T14:28:00+03:00

в мире

украина

венгрия

брюссель

виктор орбан

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982616083_0:836:1698:1791_1920x0_80_0_0_d0521395d6a82d5d19cc7bd7bcae9b27.jpg

БУДАПЕШТ, 12 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан задал Евросоюзу вопрос, почему он стремится интегрировать Украину, если это принесет в сообщество войну и невыносимые экономические трудности. "Мы как страна по соседству с Украиной считаем, что если интегрируют Украину, интегрируют также и войну. Мы никогда раньше не принимали страну, находящуюся в состоянии войны. И у нас есть на это веские причины. Более того, членство Украины станет экономическим бременем, которое государства-члены не смогут вынести", - написал Орбан в соцсети Facebook*. Он уточнил, что прием всех прошлых стран Центральной Европы приносил ЕС выгоду. "Однако с Украиной ситуация иная. От этого нет выгоды. Это плохая сделка. Аграрный кризис. Безработица. Закредитованность Падение уровня жизни. Зачем нам это делать?" - спросил венгерский премьер. В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки. Ранее премьер Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250316/byulleten-2005359405.html

https://ria.ru/20250320/ukraina-2006091952.html

украина

венгрия

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, венгрия, брюссель, виктор орбан, евросоюз