Главаря Таганской ОПГ приговорили к 25 годам лишения свободы
Суд приговорил главаря Таганской ОПГ Жирноклеева к 25 годам лишения свободы
© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыОглашение приговора членам ОПС "Таганские". 12 мая 2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Оглашение приговора членам ОПС "Таганские". 12 мая 2025
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 25 годам лишения свободы главаря Таганской ОПГ Игоря Жирноклеева, причастного к убийству криминального авторитета Деда Хасана (Аслана Усояна) и адвоката Натальи Вавилиной, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить Жирноклееву наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием первых 12 лет в тюрьме, остального срока - в колонии строгого режима, со штрафом 4 миллиона рублей", - огласил решение судья.
Приговор вынесен на основе вердикта присяжных заседателей, дело рассматривалось с лета 2021 года.
Ранее присяжные сочли всех фигурантов дела виновными в создании ОПГ или участии в ней, они уже установили, что Жирноклеев был главарем группировки и причастен к убийству адвоката Натальи Вавилиной и криминального авторитета Деда Хасана. Также все члены группировки были признаны виновными в незаконном хранении оружия, пятерых из них, однако, признали заслуживающими снисхождения по данной статье.
Как заявляли в 2020 году в СК РФ, членов Таганской преступной группировки обвинили в убийстве генерального директора ОАО "Роспищепром" Аслана Усояна, двух бизнесменов из Москвы, двух членов своей банды, адвоката Натальи Вавилиной. Им также вменяется разбойное нападение, вымогательство и похищение предпринимателя в Москве, серия мошеннических действий, фальсификации доказательств в суде, незаконный оборот и изготовление оружия и взрывчатых веществ.
Ликвидировать группировку удалось лишь в январе 2019 года после задержания предполагаемого главаря Игоря Жирноклеева и нескольких его подчиненных.
Жирноклеев создал банду не позднее 1991 года вместе с Александром Грабером (скончался в 1994 году) и Игорем Шиловым (умер в 1999-м). Через какое-то время она распалась, но на ее базе в 2002-2003 годах возникло новое преступное сообщество. На этот раз Жирноклееву помогал Григорий Рабинович. Оба вину не признали.
Деда Хасана, чье влияние распространялось на преступный мир всего постсоветского пространства и части Западной Европы, убили в 2013 году у ресторана на Поварской лице в Москве.
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