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Главаря Таганской ОПГ приговорили к 25 годам лишения свободы - РИА Новости, 12.05.2025
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13:37 12.05.2025 (обновлено: 13:50 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/opg-2016476647.html
Главаря Таганской ОПГ приговорили к 25 годам лишения свободы
Главаря Таганской ОПГ приговорили к 25 годам лишения свободы - РИА Новости, 12.05.2025
Главаря Таганской ОПГ приговорили к 25 годам лишения свободы
Мосгорсуд приговорил к 25 годам лишения свободы главаря Таганской ОПГ Игоря Жирноклеева, причастного к убийству криминального авторитета Деда Хасана (Аслана... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T13:37:00+03:00
2025-05-12T13:50:00+03:00
происшествия
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западная европа
дед хасан (аслан усоян)
московский городской суд
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 25 годам лишения свободы главаря Таганской ОПГ Игоря Жирноклеева, причастного к убийству криминального авторитета Деда Хасана (Аслана Усояна) и адвоката Натальи Вавилиной, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Назначить Жирноклееву наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием первых 12 лет в тюрьме, остального срока - в колонии строгого режима, со штрафом 4 миллиона рублей", - огласил решение судья. Приговор вынесен на основе вердикта присяжных заседателей, дело рассматривалось с лета 2021 года. Ранее присяжные сочли всех фигурантов дела виновными в создании ОПГ или участии в ней, они уже установили, что Жирноклеев был главарем группировки и причастен к убийству адвоката Натальи Вавилиной и криминального авторитета Деда Хасана. Также все члены группировки были признаны виновными в незаконном хранении оружия, пятерых из них, однако, признали заслуживающими снисхождения по данной статье. Как заявляли в 2020 году в СК РФ, членов Таганской преступной группировки обвинили в убийстве генерального директора ОАО "Роспищепром" Аслана Усояна, двух бизнесменов из Москвы, двух членов своей банды, адвоката Натальи Вавилиной. Им также вменяется разбойное нападение, вымогательство и похищение предпринимателя в Москве, серия мошеннических действий, фальсификации доказательств в суде, незаконный оборот и изготовление оружия и взрывчатых веществ. Ликвидировать группировку удалось лишь в январе 2019 года после задержания предполагаемого главаря Игоря Жирноклеева и нескольких его подчиненных. Жирноклеев создал банду не позднее 1991 года вместе с Александром Грабером (скончался в 1994 году) и Игорем Шиловым (умер в 1999-м). Через какое-то время она распалась, но на ее базе в 2002-2003 годах возникло новое преступное сообщество. На этот раз Жирноклееву помогал Григорий Рабинович. Оба вину не признали. Деда Хасана, чье влияние распространялось на преступный мир всего постсоветского пространства и части Западной Европы, убили в 2013 году у ресторана на Поварской лице в Москве.
https://ria.ru/20250115/sud-1993834302.html
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происшествия, справки, москва, россия, западная европа, дед хасан (аслан усоян), московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Справки, Москва, Россия, Западная Европа, Дед Хасан (Аслан Усоян), Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Главаря Таганской ОПГ приговорили к 25 годам лишения свободы

Суд приговорил главаря Таганской ОПГ Жирноклеева к 25 годам лишения свободы

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыОглашение приговора членам ОПС "Таганские". 12 мая 2025
Оглашение приговора членам ОПС Таганские. 12 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Оглашение приговора членам ОПС "Таганские". 12 мая 2025
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 25 годам лишения свободы главаря Таганской ОПГ Игоря Жирноклеева, причастного к убийству криминального авторитета Деда Хасана (Аслана Усояна) и адвоката Натальи Вавилиной, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить Жирноклееву наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием первых 12 лет в тюрьме, остального срока - в колонии строгого режима, со штрафом 4 миллиона рублей", - огласил решение судья.
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Приговор вынесен на основе вердикта присяжных заседателей, дело рассматривалось с лета 2021 года.
Ранее присяжные сочли всех фигурантов дела виновными в создании ОПГ или участии в ней, они уже установили, что Жирноклеев был главарем группировки и причастен к убийству адвоката Натальи Вавилиной и криминального авторитета Деда Хасана. Также все члены группировки были признаны виновными в незаконном хранении оружия, пятерых из них, однако, признали заслуживающими снисхождения по данной статье.
Как заявляли в 2020 году в СК РФ, членов Таганской преступной группировки обвинили в убийстве генерального директора ОАО "Роспищепром" Аслана Усояна, двух бизнесменов из Москвы, двух членов своей банды, адвоката Натальи Вавилиной. Им также вменяется разбойное нападение, вымогательство и похищение предпринимателя в Москве, серия мошеннических действий, фальсификации доказательств в суде, незаконный оборот и изготовление оружия и взрывчатых веществ.
Ликвидировать группировку удалось лишь в январе 2019 года после задержания предполагаемого главаря Игоря Жирноклеева и нескольких его подчиненных.
Жирноклеев создал банду не позднее 1991 года вместе с Александром Грабером (скончался в 1994 году) и Игорем Шиловым (умер в 1999-м). Через какое-то время она распалась, но на ее базе в 2002-2003 годах возникло новое преступное сообщество. На этот раз Жирноклееву помогал Григорий Рабинович. Оба вину не признали.
Деда Хасана, чье влияние распространялось на преступный мир всего постсоветского пространства и части Западной Европы, убили в 2013 году у ресторана на Поварской лице в Москве.
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