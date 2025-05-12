https://ria.ru/20250512/opg-2016476647.html

Главаря Таганской ОПГ приговорили к 25 годам лишения свободы

Главаря Таганской ОПГ приговорили к 25 годам лишения свободы - РИА Новости, 12.05.2025

Главаря Таганской ОПГ приговорили к 25 годам лишения свободы

Мосгорсуд приговорил к 25 годам лишения свободы главаря Таганской ОПГ Игоря Жирноклеева, причастного к убийству криминального авторитета Деда Хасана (Аслана... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T13:37:00+03:00

2025-05-12T13:37:00+03:00

2025-05-12T13:50:00+03:00

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 25 годам лишения свободы главаря Таганской ОПГ Игоря Жирноклеева, причастного к убийству криминального авторитета Деда Хасана (Аслана Усояна) и адвоката Натальи Вавилиной, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Назначить Жирноклееву наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием первых 12 лет в тюрьме, остального срока - в колонии строгого режима, со штрафом 4 миллиона рублей", - огласил решение судья. Приговор вынесен на основе вердикта присяжных заседателей, дело рассматривалось с лета 2021 года. Ранее присяжные сочли всех фигурантов дела виновными в создании ОПГ или участии в ней, они уже установили, что Жирноклеев был главарем группировки и причастен к убийству адвоката Натальи Вавилиной и криминального авторитета Деда Хасана. Также все члены группировки были признаны виновными в незаконном хранении оружия, пятерых из них, однако, признали заслуживающими снисхождения по данной статье. Как заявляли в 2020 году в СК РФ, членов Таганской преступной группировки обвинили в убийстве генерального директора ОАО "Роспищепром" Аслана Усояна, двух бизнесменов из Москвы, двух членов своей банды, адвоката Натальи Вавилиной. Им также вменяется разбойное нападение, вымогательство и похищение предпринимателя в Москве, серия мошеннических действий, фальсификации доказательств в суде, незаконный оборот и изготовление оружия и взрывчатых веществ. Ликвидировать группировку удалось лишь в январе 2019 года после задержания предполагаемого главаря Игоря Жирноклеева и нескольких его подчиненных. Жирноклеев создал банду не позднее 1991 года вместе с Александром Грабером (скончался в 1994 году) и Игорем Шиловым (умер в 1999-м). Через какое-то время она распалась, но на ее базе в 2002-2003 годах возникло новое преступное сообщество. На этот раз Жирноклееву помогал Григорий Рабинович. Оба вину не признали. Деда Хасана, чье влияние распространялось на преступный мир всего постсоветского пространства и части Западной Европы, убили в 2013 году у ресторана на Поварской лице в Москве.

https://ria.ru/20250115/sud-1993834302.html

https://ria.ru/20250430/sud-2014487742.html

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происшествия, справки, москва, россия, западная европа, дед хасан (аслан усоян), московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)