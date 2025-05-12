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В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 12.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:27 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/opasnost-2016584992.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 12.05.2025
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщает оперативный штаб региона в Telegram-канале. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T23:27:00+03:00
2025-05-12T23:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщает оперативный штаб региона в Telegram-канале. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в сообщении оперштаба.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Курской области объявили ракетную опасность

На всей территории Курской области объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Белгороде
Последствия обстрела в Белгороде - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщает оперативный штаб региона в Telegram-канале.
"Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в сообщении оперштаба.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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