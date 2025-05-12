https://ria.ru/20250512/obstrely-2016401140.html

Украинские войска 24 раза за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 24 раза за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 12.05.2025

Украинские войска 24 раза за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 24 раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 91 боеприпас, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T00:21:00+03:00

2025-05-12T00:21:00+03:00

2025-05-12T00:21:00+03:00

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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Украинские войска 24 раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 91 боеприпас, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Двадцать четыре факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Двадцать четыре вооруженные атаки - на горловском направлении. Всего выпущена 91 единица различных боеприпасов", - говорится в сообщении управления. По данным управления, поступили сведения о гибели одного мирного жителя, еще один был ранен. За предыдущие сутки было зафиксировано 28 обстрелов.

https://ria.ru/20250510/zapad-2016213479.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, донецкая народная республика, происшествия