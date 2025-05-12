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Украинские войска 24 раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 24 раза за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 12.05.2025
Украинские войска 24 раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 24 раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 91 боеприпас, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T00:21:00+03:00
2025-05-12T00:21:00+03:00
2025-05-12T00:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Украинские войска 24 раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 91 боеприпас, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Двадцать четыре факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Двадцать четыре вооруженные атаки - на горловском направлении. Всего выпущена 91 единица различных боеприпасов", - говорится в сообщении управления. По данным управления, поступили сведения о гибели одного мирного жителя, еще один был ранен. За предыдущие сутки было зафиксировано 28 обстрелов.
https://ria.ru/20250510/zapad-2016213479.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска 24 раза за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ 24 раза за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 91 боеприпас