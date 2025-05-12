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При украинском обстреле Брянской области пострадали два человека

При украинском обстреле Брянской области пострадали два человека - РИА Новости, 12.05.2025

При украинском обстреле Брянской области пострадали два человека

Два мирных жителя получили осколочные ранения из-за детонации взрывного устройства ВСУ в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T09:28:00+03:00

2025-05-12T09:28:00+03:00

2025-05-12T09:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

брянская область

происшествия

александр богомаз

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Два мирных жителя получили осколочные ранения из-за детонации взрывного устройства ВСУ в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз."Очередные варварские преступления киевского режима. На автодороге Суземка-Страчово во время движения гражданского автомобиля сдетонировало дистанционное взрывное устройство. К сожалению, осколочные ранения различной степени тяжести получили два мирных жителя", – написал Богомаз в своем Telegram-канале.Глава региона уточнил, что пострадавшие мужчина и женщина оперативно доставлены в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, брянская область, происшествия, александр богомаз