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При украинском обстреле Брянской области пострадали два человека - РИА Новости, 12.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:28 12.05.2025 (обновлено: 09:29 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/obstrel-2016425693.html
При украинском обстреле Брянской области пострадали два человека
При украинском обстреле Брянской области пострадали два человека - РИА Новости, 12.05.2025
При украинском обстреле Брянской области пострадали два человека
Два мирных жителя получили осколочные ранения из-за детонации взрывного устройства ВСУ в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T09:28:00+03:00
2025-05-12T09:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
брянская область
происшествия
александр богомаз
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Два мирных жителя получили осколочные ранения из-за детонации взрывного устройства ВСУ в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз."Очередные варварские преступления киевского режима. На автодороге Суземка-Страчово во время движения гражданского автомобиля сдетонировало дистанционное взрывное устройство. К сожалению, осколочные ранения различной степени тяжести получили два мирных жителя", – написал Богомаз в своем Telegram-канале.Глава региона уточнил, что пострадавшие мужчина и женщина оперативно доставлены в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
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вооруженные силы украины, брянская область, происшествия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Брянская область, Происшествия, Александр Богомаз
При украинском обстреле Брянской области пострадали два человека

При украинском обстреле Брянской области пострадали два мирных жителя

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Два мирных жителя получили осколочные ранения из-за детонации взрывного устройства ВСУ в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Очередные варварские преступления киевского режима. На автодороге Суземка-Страчово во время движения гражданского автомобиля сдетонировало дистанционное взрывное устройство. К сожалению, осколочные ранения различной степени тяжести получили два мирных жителя", – написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что пострадавшие мужчина и женщина оперативно доставлены в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБрянская областьПроисшествияАлександр Богомаз
 
 
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