https://ria.ru/20250512/oborot-2016462691.html

Оборот розничной торговли в Белгородской области вырос на 13,4% в 2025 г

Оборот розничной торговли в Белгородской области вырос на 13,4% в 2025 г - РИА Новости, 12.05.2025

Оборот розничной торговли в Белгородской области вырос на 13,4% в 2025 г

Оборот розничной торговли в Белгородской области по итогам первого квартала 2025 года превысил 131 миллиард рублей, что на 13,4% больше показателей 2024 года,... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T12:50:00+03:00

2025-05-12T12:50:00+03:00

2025-05-12T12:50:00+03:00

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944343257_0:108:3089:1845_1920x0_80_0_0_f6899a495bc7c635132d9dc2780f2c8a.jpg

БЕЛГОРОД, 12 мая – РИА Новости. Оборот розничной торговли в Белгородской области по итогам первого квартала 2025 года превысил 131 миллиард рублей, что на 13,4% больше показателей 2024 года, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В ходе еженедельного оперативного заседания областного правительства главе региона доложили о промежуточных результатах деятельности предприятий потребительского рынка на территории Белгородской области в текущем году. "Оборот розничной торговли в Белгородской области в 2025 году вырос на 13,4%... Несмотря на объективные сложности, сфера торговли у нас сохраняет стабильность. Численность занятых в сфере потребительского рынка в Белгородской области составляет 48,3 тысячи человек. Это порядка 6,1% от общего числа занятых в экономике региона", – подчеркнул Гладков, добавив, что власти региона намерены продолжать делать все для того, чтобы предприятия развивались, чтобы появлялись дополнительные рабочие места. По данным региональных властей, индекс физического объема розничной торговли в регионе увеличился на 3,4% относительно показателей января-марта прошлого года. В структуре розничного товарооборота основную долю занимают непродовольственные товары — 54,9%, а продукты питания — 45,1%. "Учитывая, что 1-й квартал прошлого года был одним из самых сложных, особенно для потребительского рынка, сопоставили результаты с аналогичным периодом 2023 года, где также наблюдается прирост на 25,2% в абсолютных ценах и на 6,5% в сопоставимых", – доложил главе региона министр экономического развития и промышленности Максим Гусев. Оптовый товарооборот в регионе за данный период увеличился на 8,3%, достигнув 265,4 миллиарда рублей. При этом индекс физического объема снизился на 1,5%. В сфере общественного питания оборот вырос на 19,5% и составил 5,2 миллиарда рублей. В физическом выражении это на 9,8% превышает показатели января-марта 2024 года. Общий объем платных услуг, предоставленных жителям Белгородской области, за первый квартал составил 38,4 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах это на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Власти считают, что такой динамики удалось достичь с помощью государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2024 году пострадавшим предпринимателям направлено 1,9 миллиарда рублей федеральных и региональных средств. Еще 726 предприятиям потребительского рынка выделено более 1,1 миллиарда рублей. Из этих средств 264 миллиона рублей пошли на возмещение затрат на оплату труда работников за 1-й квартал 2024 года из расчета МРОТ, в период, когда эти средства были необходимы для поддержки предприятиям потребительского рынка. Также ежегодно по решению правительства Белгородской области из регионального бюджета выделяется порядка 1,5 миллиарда рублей для развития МСП. Например, льготные кредиты со ставкой от 9 до 14 % и в размере 1% годовых для пострадавших предпринимателей. Так, уже 172 предприятия потребительского рынка области воспользовались такими мерами поддержки на общую сумму свыше 300 миллионов рублей. Кроме того, пострадавшим предпринимателям из приграничья, имуществу которых был нанесен ущерб со стороны ВСУ, или выручка которых снизилась более чем на 30%, на год были перенесены сроки уплаты налогов и страховых взносов, наступившие в 2024 году, с возможностью последующей уплаты равными долями по 1/12.

https://ria.ru/20250430/predprijatija-2014293664.html

https://ria.ru/20250429/shkoly-2014205697.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, вячеслав гладков