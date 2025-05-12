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Россия рассчитывает к 2027 году на импортозамещение в нефтяной отрасли - РИА Новости, 12.05.2025
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14:21 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/novak-2016486435.html
Россия рассчитывает к 2027 году на импортозамещение в нефтяной отрасли
Россия рассчитывает к 2027 году на импортозамещение в нефтяной отрасли - РИА Новости, 12.05.2025
Россия рассчитывает к 2027 году на импортозамещение в нефтяной отрасли
Россия рассчитывает к 2027 году на почти полное импортозамещение в нефтяной отрасли, а в перспективе - занять весомое место в экспорте технологий, следует из... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T14:21:00+03:00
2025-05-12T14:21:00+03:00
экономика
россия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россия рассчитывает к 2027 году на почти полное импортозамещение в нефтяной отрасли, а в перспективе - занять весомое место в экспорте технологий, следует из авторской колонки вице-премьера Александра Новака для журнала "Энергетическая политика". "Для повышения конкурентоспособности идет всесторонняя работа по технологическому развитию отрасли. Координация усилий нефтегазовых компаний и государства уже позволила значительно повысить уровень импортозамещения. К 2027 году рассчитываем на практически полное импортозамещение в нефтяной отрасли, а в перспективе Россия намерена занять весомое место в новой для себя нише экспорта технологических услуг и товаров", - говорится в авторской колонка заместителя председателя Правительства РФ. Отмечается, что развитие инфраструктуры для повышения экономической эффективности поставок нефти позволит России к 2050 году стать №1 на рынке нефти Азии и полностью обеспечить потребности отрасли флотом. Ключевая задача нефтеперерабатывающей отрасли - завершение программы модернизации нефтеперерабатывающих заводов, что позволит ввести 48 новых установок на НПЗ и достичь выхода светлых нефтепродуктов в 72% к 2036 году, добавляется в колонке.
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экономика, россия, азия, александр новак
Экономика, Россия, Азия, Александр Новак
Россия рассчитывает к 2027 году на импортозамещение в нефтяной отрасли

Новак: Россия рассчитывает на почти полное импортозамещение в нефтяной отрасли

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россия рассчитывает к 2027 году на почти полное импортозамещение в нефтяной отрасли, а в перспективе - занять весомое место в экспорте технологий, следует из авторской колонки вице-премьера Александра Новака для журнала "Энергетическая политика".
"Для повышения конкурентоспособности идет всесторонняя работа по технологическому развитию отрасли. Координация усилий нефтегазовых компаний и государства уже позволила значительно повысить уровень импортозамещения. К 2027 году рассчитываем на практически полное импортозамещение в нефтяной отрасли, а в перспективе Россия намерена занять весомое место в новой для себя нише экспорта технологических услуг и товаров", - говорится в авторской колонка заместителя председателя Правительства РФ.
Отмечается, что развитие инфраструктуры для повышения экономической эффективности поставок нефти позволит России к 2050 году стать №1 на рынке нефти Азии и полностью обеспечить потребности отрасли флотом.
Ключевая задача нефтеперерабатывающей отрасли - завершение программы модернизации нефтеперерабатывающих заводов, что позволит ввести 48 новых установок на НПЗ и достичь выхода светлых нефтепродуктов в 72% к 2036 году, добавляется в колонке.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Новак: Россия станет лидером по экспорту газа на рынки Азии к 2025 году
Вчера, 14:18
 
ЭкономикаРоссияАзияАлександр Новак
 
 
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