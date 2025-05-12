Новак: Россия станет лидером по экспорту газа на рынки Азии к 2025 году
Вице-премьер РФ Новак: РФ станет лидером по экспорту газа на рынки Азии к 2025 г
Александр Новак. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россия планирует нарастить экспорт трубопроводного газа до 197 миллиардов кубометров в 2036 году, сохранить объемы добычи и поступлений в федеральный бюджет, а к 2050 году страна станет лидером по поставкам на газовые рынки Азии, написал вице-премьер РФ Александр Новак в авторской статье для журнала "Энергетическая политика".
Вице-премьер отметил, что для реализации логистического и экспортного потенциалов в газовой отрасли продолжится развитие магистральной инфраструктуры. В первую очередь, как уточнил Новак, речь идет о строительстве экспортного маршрута "Сила Сибири-2", соединении "Силы Сибири-1" с "Сахалин – Хабаровск – Владивосток", а также единой системы газоснабжения с магистралями на востоке страны, ускорении поставок по Дальневосточному маршруту.
В планах – разработка собственных технологий бесшовных труб и труб большого диаметра, а также кооперация с дружественными странами для совместного развития газовой инфраструктуры и заключение долгосрочных контрактов, формирование своповых поставок партнерами, добавил Новак.
"Это позволит нарастить экспорт трубопроводного газа до 197 миллиардов кубометров в 2036 году, сохранить объемы добычи и поступлений в федеральный бюджет. К 2050 году Россия станет экспортером №1 на газовые рынки Азии", – написал он.
Согласно Энергостратегии-2050, трубопроводные поставки РФ на экспорт в 2023 году составили 101 миллиард кубометров, в 2030 году по целевому сценарию могут вырасти до 151 миллиарда кубометров.
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