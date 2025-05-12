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Новак рассказал о планах по производству газовых турбин в России - РИА Новости, 12.05.2025
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14:15 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/novak-2016485260.html
Новак рассказал о планах по производству газовых турбин в России
Новак рассказал о планах по производству газовых турбин в России - РИА Новости, 12.05.2025
Новак рассказал о планах по производству газовых турбин в России
Порядка 45 гигаватт новых генерирующих мощностей преимущественно с применением газотурбинных установок (ГТУ) отечественного производства будет введено в... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T14:15:00+03:00
2025-05-12T14:15:00+03:00
россия
александр новак
общество
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Порядка 45 гигаватт новых генерирующих мощностей преимущественно с применением газотурбинных установок (ГТУ) отечественного производства будет введено в эксплуатацию в России до 2050 года, к этому времени будет полностью локализовано производство газовых турбин средней и большой мощности, солнечных и ветрогенераторов, накопителей энергии, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "До 2050 года планируется ввести в эксплуатацию порядка 45 ГВт новых и модернизированных генерирующих мощностей, преимущественно с применением газотурбинных установок отечественного производства. Будет полностью локализовано производство газовых турбин средней и большой мощностей, солнечных и ветрогенераторов, накопителей энергии и ключевой автоматики. Общая доля отечественных технологий и оборудования в электроэнергетике достигнет 90%", - написал Новак в авторской статье в журнале "Энергетическая политика". Он отметил, что для стабильной работы электроэнергетической отрасли необходимо обеспечить покрытие спроса электроэнергетики на ГТУ российского производства. В отношении выпуска газотурбинных установок Новак указал, что уже в 2025 году запланирован выпуск до восьми единиц ГТЭ-170/ГТЭ-65 и до двух единиц ГТД-110М. В 2027-2029 годы запланирована реализация четырех проектов модернизации ТЭС на 1605 МВт с применением трех ГТД-110М, четырех ГТЭ-170 и двух ГТЭ-65.
https://ria.ru/20250414/energostrategiya-2011094274.html
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россия, александр новак, общество
Россия, Александр Новак, Общество
Новак рассказал о планах по производству газовых турбин в России

Новак: производство газовых турбин будет полностью локализовано в РФ к 2050 г

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Порядка 45 гигаватт новых генерирующих мощностей преимущественно с применением газотурбинных установок (ГТУ) отечественного производства будет введено в эксплуатацию в России до 2050 года, к этому времени будет полностью локализовано производство газовых турбин средней и большой мощности, солнечных и ветрогенераторов, накопителей энергии, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"До 2050 года планируется ввести в эксплуатацию порядка 45 ГВт новых и модернизированных генерирующих мощностей, преимущественно с применением газотурбинных установок отечественного производства. Будет полностью локализовано производство газовых турбин средней и большой мощностей, солнечных и ветрогенераторов, накопителей энергии и ключевой автоматики. Общая доля отечественных технологий и оборудования в электроэнергетике достигнет 90%", - написал Новак в авторской статье в журнале "Энергетическая политика".
Он отметил, что для стабильной работы электроэнергетической отрасли необходимо обеспечить покрытие спроса электроэнергетики на ГТУ российского производства. В отношении выпуска газотурбинных установок Новак указал, что уже в 2025 году запланирован выпуск до восьми единиц ГТЭ-170/ГТЭ-65 и до двух единиц ГТД-110М. В 2027-2029 годы запланирована реализация четырех проектов модернизации ТЭС на 1605 МВт с применением трех ГТД-110М, четырех ГТЭ-170 и двух ГТЭ-65.
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