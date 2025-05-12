https://ria.ru/20250512/nissan-2016484467.html

СМИ: Nissan сократит еще более десяти тысяч сотрудников

СМИ: Nissan сократит еще более десяти тысяч сотрудников - РИА Новости, 12.05.2025

СМИ: Nissan сократит еще более десяти тысяч сотрудников

Автомобильный концерн Nissan сократит еще более десяти тысяч сотрудников в Японии и других странах из-за плохих финансовых показателей, передает телеканал NHK. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T14:12:00+03:00

2025-05-12T14:12:00+03:00

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ТОКИО, 12 мая — РИА Новости. Автомобильный концерн Nissan сократит еще более десяти тысяч сотрудников в Японии и других странах из-за плохих финансовых показателей, передает телеканал NHK. В целом сокращения затронут 20 тысяч человек, что соответствует 15 процентам всех сотрудников, говорится в сообщении.Там также указывается, что за прошлый финансовый год, который длился с 1 апреля 2024-го по 31 марта 2025-го, чистые убытки Nissan составили рекордные 750 миллиардов иен (более пяти миллиардов долларов). При этом еще в начале марта эта сумма оценивалась в 80 миллиардов иен (544 миллиона долларов). На фоне финансовых трудностей компания сменила президента: с 1 апреля вместо Макото Утиды новым главой концерна стал мексиканец Иван Эспиноса.

https://ria.ru/20250213/germaniya-1999089928.html

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