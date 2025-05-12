https://ria.ru/20250512/nauka-2015600043.html

Российские ученые предложили печатать полезное мясо

Российские ученые предложили печатать полезное мясо - РИА Новости, 12.05.2025

Российские ученые предложили печатать полезное мясо

Технологию создания мясных продуктов на 3D-принтере предложили в ДГТУ. По словам разработчиков, она не только позволит синтезировать искусственное мясо без... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T09:00:00+03:00

2025-05-12T09:00:00+03:00

2025-05-12T09:00:00+03:00

наука

наука

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оон

российские инновации

продовольственная безопасность

донской государственный технический университет

ростов-на-дону

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Технологию создания мясных продуктов на 3D-принтере предложили в ДГТУ. По словам разработчиков, она не только позволит синтезировать искусственное мясо без забоя животных, но и даст возможность "программировать" его состав, например, получать продукт с пониженным содержанием жира. Результаты работы опубликованы в Frontiers in Bioscience – Landmark .Согласно оценкам экспертов ООН, население Земли к 2050 году достигнет почти 10 миллиардов человек. По мнению специалистов Донского государственного технического университета (ДГТУ), это потребует дополнительных научных изысканий в области продуктовой инженерии. Одним из таких перспективных направлений, позволяющих обеспечить растущее человечество высококачественной белковой пищей, является 3D-биопринтинг, например мясных продуктов."Для печати искусственного мяса у животного-донора с помощью биопсии берутся клетки, которые размножаются в комфортных для них условиях (создается клеточная культура). Из этого материала возможно напечатать объемный продукт, который по вкусу будет очень похож на мясо, рассказали в вузе. Одно животное-донор может быть источником большего количества еды, чем при прямом “традиционном” получении мяса из тушки", ― подчеркнула заведующая кафедрой "Биоинженерия" факультета "Биоинженерия и ветеринарная медицина" ДГТУ Евгения Кириченко."Технология применима к клеткам любых одомашненных животных. В перспективе наша разработка может снизить затраты на производство культивированного мяса на 20–30 процентов за счет автоматизации и оптимизации процессов", ― пояснила эксперт.В отличие от аналогичных проектов, стратегия специалистов ДГТУ предполагает не ручной подсчет клеток разного типа в мясном продукте для контроля его качества, а автоматизированную систему."Мы разработали алгоритм, который с точностью до 92 процентов определяет и подсчитывает липобласты, фибробласты и миогенные клетки в культурах, сокращая время анализа с 15–20 минут при ручном подсчете до нескольких секунд при автоматизированном. Эти клетки определяют пищевую ценность продукта", ― объяснила Кириченко.Она добавила, что для создания искусственного мяса использовали клетки домашнего европейского кролика, выращенные из мезенхимальных стволовых клеток и фибробластов (клеток соединительной ткани кожи и сухожилий). Мясной продукт из натриевого альгината, белка подсолнечника и клеток печатали на модифицированном 3D-принтере с уникальной печатающей головкой, разработанной в ДГТУ.Специалисты планируют усовершенствовать свой инструмент для подсчета клеток разных классов и сделать его доступным для всех российский лабораторий.

https://ria.ru/20241211/nauka-1988458307.html

https://ri.ria.ru/20240831/nauka-1969292547.html

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наука, университетская наука, оон, российские инновации, продовольственная безопасность, донской государственный технический университет, ростов-на-дону, мясо, клетки