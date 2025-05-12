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Слюсарь назвал 10-летнего мальчика, спасшего девушку от нападения, героем - РИА Новости, 12.05.2025
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21:37 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/napadenie-2016579328.html
Слюсарь назвал 10-летнего мальчика, спасшего девушку от нападения, героем
Слюсарь назвал 10-летнего мальчика, спасшего девушку от нападения, героем - РИА Новости, 12.05.2025
Слюсарь назвал 10-летнего мальчика, спасшего девушку от нападения, героем
Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале назвал юным героем и поблагодарил за проявленную храбрость 10-летнего жителя Волгодонска Дмитрия... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T21:37:00+03:00
2025-05-12T21:37:00+03:00
происшествия
ростовская область
волгодонск
россия
юрий слюсарь
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мая - РИА Новости. Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале назвал юным героем и поблагодарил за проявленную храбрость 10-летнего жителя Волгодонска Дмитрия Русакова, который спас девушку от нападения мужчины. "Дмитрий Русаков стал настоящим примером мужества для всей страны. Благодарю Дмитрия за проявленную храбрость. Юного героя обязательно поощрим", - сообщил Слюсарь. Ранее сообщалось, что 10 мая в одном из дворов в городе Волгодонске Ростовской области агрессивный мужчина напал на незнакомую девушку и пытался силой затолкать её в свою машину. Девушка активно сопротивлялась, но мужчина продолжал тащить ее к машине. На помощь жертве пришел ее знакомый - 10-летний мальчик, который пытался отбить девушку. Решительные действия ребенка смутили мужчину, который быстро ретировался. Позже полиция задержала злоумышленника в Элисте, им оказался 37-летний уроженец Калмыкии. Задержанного передали правоохранителям Ростовской области, сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Врио главы региона отметил, что Дима уже является примером гражданина "с большой буквы". Мальчик учится в 11-й школе Волгодонска на "хорошо" и "отлично", активно участвует в различных конкурсах и олимпиадах, занимается спортом. "В столь юном возрасте помогать другим и не оставаться в стороне – дорого стоит. Особая благодарность родителям за то, что воспитали мальчика, которым можно и нужно гордиться", - подчеркнул Слюсарь. В СУ СК РФ по Ростовской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту нападения на девушку в Волгодонске. Подозреваемый в нападении доставлен к следователю СК для допроса и "проведения иных следственных действий", уточнили в ведомстве.
https://rsport.ria.ru/20250510/napadenie-2016257808.html
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происшествия, ростовская область, волгодонск, россия, юрий слюсарь
Происшествия, Ростовская область, Волгодонск, Россия, Юрий Слюсарь
Слюсарь назвал 10-летнего мальчика, спасшего девушку от нападения, героем

Слюсарь пообещал поощрить мальчика Русакова, спасшего девушку от нападения

© Фото : предоставлено пресс-службой ОАКЮрий Слюсарь
Юрий Слюсарь - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой ОАК
Юрий Слюсарь. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мая - РИА Новости. Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале назвал юным героем и поблагодарил за проявленную храбрость 10-летнего жителя Волгодонска Дмитрия Русакова, который спас девушку от нападения мужчины.
"Дмитрий Русаков стал настоящим примером мужества для всей страны. Благодарю Дмитрия за проявленную храбрость. Юного героя обязательно поощрим", - сообщил Слюсарь.
Полиция - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
После нападения самбиста на сотрудницу калининградского клуба завели дело
10 мая, 21:11
Ранее сообщалось, что 10 мая в одном из дворов в городе Волгодонске Ростовской области агрессивный мужчина напал на незнакомую девушку и пытался силой затолкать её в свою машину. Девушка активно сопротивлялась, но мужчина продолжал тащить ее к машине. На помощь жертве пришел ее знакомый - 10-летний мальчик, который пытался отбить девушку. Решительные действия ребенка смутили мужчину, который быстро ретировался.
Позже полиция задержала злоумышленника в Элисте, им оказался 37-летний уроженец Калмыкии. Задержанного передали правоохранителям Ростовской области, сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Врио главы региона отметил, что Дима уже является примером гражданина "с большой буквы". Мальчик учится в 11-й школе Волгодонска на "хорошо" и "отлично", активно участвует в различных конкурсах и олимпиадах, занимается спортом.
"В столь юном возрасте помогать другим и не оставаться в стороне – дорого стоит. Особая благодарность родителям за то, что воспитали мальчика, которым можно и нужно гордиться", - подчеркнул Слюсарь.
В СУ СК РФ по Ростовской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту нападения на девушку в Волгодонске. Подозреваемый в нападении доставлен к следователю СК для допроса и "проведения иных следственных действий", уточнили в ведомстве.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
В Самаре задержали мужчину, избившего подростка-велосипедиста
6 мая, 13:57
 
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