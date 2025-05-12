https://ria.ru/20250512/napadenie-2016579328.html

Слюсарь назвал 10-летнего мальчика, спасшего девушку от нападения, героем

Слюсарь назвал 10-летнего мальчика, спасшего девушку от нападения, героем - РИА Новости, 12.05.2025

Слюсарь назвал 10-летнего мальчика, спасшего девушку от нападения, героем

Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале назвал юным героем и поблагодарил за проявленную храбрость 10-летнего жителя Волгодонска Дмитрия... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T21:37:00+03:00

2025-05-12T21:37:00+03:00

2025-05-12T21:37:00+03:00

происшествия

ростовская область

волгодонск

россия

юрий слюсарь

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мая - РИА Новости. Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале назвал юным героем и поблагодарил за проявленную храбрость 10-летнего жителя Волгодонска Дмитрия Русакова, который спас девушку от нападения мужчины. "Дмитрий Русаков стал настоящим примером мужества для всей страны. Благодарю Дмитрия за проявленную храбрость. Юного героя обязательно поощрим", - сообщил Слюсарь. Ранее сообщалось, что 10 мая в одном из дворов в городе Волгодонске Ростовской области агрессивный мужчина напал на незнакомую девушку и пытался силой затолкать её в свою машину. Девушка активно сопротивлялась, но мужчина продолжал тащить ее к машине. На помощь жертве пришел ее знакомый - 10-летний мальчик, который пытался отбить девушку. Решительные действия ребенка смутили мужчину, который быстро ретировался. Позже полиция задержала злоумышленника в Элисте, им оказался 37-летний уроженец Калмыкии. Задержанного передали правоохранителям Ростовской области, сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Врио главы региона отметил, что Дима уже является примером гражданина "с большой буквы". Мальчик учится в 11-й школе Волгодонска на "хорошо" и "отлично", активно участвует в различных конкурсах и олимпиадах, занимается спортом. "В столь юном возрасте помогать другим и не оставаться в стороне – дорого стоит. Особая благодарность родителям за то, что воспитали мальчика, которым можно и нужно гордиться", - подчеркнул Слюсарь. В СУ СК РФ по Ростовской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту нападения на девушку в Волгодонске. Подозреваемый в нападении доставлен к следователю СК для допроса и "проведения иных следственных действий", уточнили в ведомстве.

https://rsport.ria.ru/20250510/napadenie-2016257808.html

https://ria.ru/20250506/samara-2015273954.html

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происшествия, ростовская область, волгодонск, россия, юрий слюсарь