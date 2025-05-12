https://ria.ru/20250512/moskva-2016446178.html

В Москве с 17 на 18 мая пройдет акция "Ночь в музее"

В Москве с 17 на 18 мая пройдет акция "Ночь в музее" - РИА Новости, 12.05.2025

В Москве с 17 на 18 мая пройдет акция "Ночь в музее"

Акция "Ночь в музее" пройдет на 170 площадках Москвы с 17 на 18 мая, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента культуры. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T11:14:00+03:00

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культура

москва

россия

антон шкаплеров

наталья сергунина

большой театр

дом культуры "гэс-2"

ночь музеев

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Акция "Ночь в музее" пройдет на 170 площадках Москвы с 17 на 18 мая, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента культуры. "Москвичей приглашают присоединиться к ежегодной акции "Ночь в музее". С 17 на 18 мая она объединит 170 площадок по всему городу, в том числе культурные центры, галереи, библиотеки и парки", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что одной из основных площадок станет Музей космонавтики, где летчик-космонавт Герой России Антон Шкаплеров лично проведет экскурсии, расскажет о том, как живется на космической станции и о сотрудничестве с кинопроизводителями. "В программе - больше 600 мероприятий: экскурсии, творческие встречи, мастер-классы, концерты, киносеансы и показ мод. Главная особенность этого сезона - применение технологий искусственного интеллекта. Например, нейросеть стала соавтором аудиогидов, а еще с ее помощью предлагают создать индивидуальный музейный маршрут", - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводит пресс-служба. В ведомстве добавили, что 17 мая в 20.00 стартует серия концертов - перед зрителями выступят солисты Мариинского и Большого театров, оперные певцы и музыканты. В 22.30 московские дизайнеры представят коллекции в космической тематике. "Кроме того, в музее будет доступна выставка "Маэстро, на взлет!", приуроченная к Году защитника Отечества и 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Она посвящена пятому гвардейскому истребительному авиационному полку. В числе экспонатов - мундиры, боевые награды и знамя подразделения", - уточнили в пресс-службе. В ведомстве рассказали, что ВДНХ 17 мая в 19.00 и 21.00 приглашает москвичей в центр "Космонавтика и авиация" на программу "Созвездие бесстрашных". Участники узнают, чей путь на орбиту начинался в окопах, как инженеры и конструкторы приближали победу и как космонавты стояли на страже родины в последующие годы. "До 23.00 гостей ждут в музее "Атом" на ВДНХ. На созданной совместно с музеем Победы мультимедийной выставке "Атомный проект в годы войны. К 80-летию Победы им расскажут, какие события происходили в 40-е годы одновременно на военном и научном фронтах", - подчеркнули в пресс-службе. В ведомстве добавили, что в музее Москвы в 19.00 выступит камерный хор, а в 20.00 историк прочитает лекцию о том, как восстанавливали столицу в послевоенное время и как создавался ее современный облик. "С 18.00 в парке "Зарядье" можно посетить выставку "И увидел я новое небо и новую землю". В экспозиции представлены художественные работы в разных жанрах и форматах - от живописи до цифрового искусства", - подчеркнули в пресс-службе. В ведомстве отметили, что музей-заповедник "Коломенское" предлагает в этот день отправиться в поход-экспедицию. Во время прогулки все желающие узнают легенды и секреты этого места, мероприятие стартует 17 мая в 20.00. "Историей создания Дома культуры "ГЭС-2" с посетителями поделятся, начиная с 19.00. В полумраке специалисты расскажут об акустических особенностях пространства и скульптур на территории учреждения, а также проведут архитектурный тур", - уточнили в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что основные мероприятия пройдут до полуночи, часть локаций продолжит работать до 02.00 18 мая. В определенные часы в рамках "Ночи в музее" вход в подведомственные городу музеи и выставочные залы в определенные часы будет свободным.

https://ria.ru/20250327/meropriyatiya-2005792207.html

https://realty.ria.ru/20250217/muzei-1999358583.html

https://ria.ru/20250502/vystavka-2014674160.html

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москва, россия, антон шкаплеров, наталья сергунина, большой театр, дом культуры "гэс-2", ночь музеев