https://ria.ru/20250512/moskva-2016393906.html

В Москве пройдут мероприятия в честь 80-летия атомной промышленности

В Москве пройдут мероприятия в честь 80-летия атомной промышленности - РИА Новости, 12.05.2025

В Москве пройдут мероприятия в честь 80-летия атомной промышленности

Экскурсии, мастер-классы и другие мероприятия с целью популяризации науки и технологий, знакомства молодежи с достижениями отечественной атомной отрасли... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T09:13:00+03:00

2025-05-12T09:13:00+03:00

2025-05-12T09:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

россия

анатолий гарбузов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016393301_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_91514b31d655246223d3bf9fcd40fa43.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Экскурсии, мастер-классы и другие мероприятия с целью популяризации науки и технологий, знакомства молодежи с достижениями отечественной атомной отрасли проведут департамент инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы совместно с госкорпорацией "Росатом" сообщил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов."Атомная промышленность — одна из ключевых отраслей отечественной индустрии, обеспечивающая технологический суверенитет страны. Предприятия и научные центры Москвы исторически вносят значимый вклад в развитие сектора и совершают прорыв в энергетике, медицине, приборостроении, космической отрасли и ряде других важных сфер. В честь 80-летия атомной промышленности мы совместно с госкорпорацией “Росатом” запланировали экскурсии, квизы и мастер-классы на ведущих предприятиях отрасли. Мероприятия пройдут в рамках проекта “Открой#Моспром” на площадке особой экономической зоны “Технополис Москва”, – привели в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова.Так, 13 мая состоится экскурсия для учащихся городского образовательного проекта "Инженерный класс в московской школе" на производство компании "РЭНЕРА". Это предприятие, входящее в "Росатом", разрабатывает и производит литий-ионные накопители энергии, а также решения на их основе, стационарные системы накопления энергии и тяговые батареи для пассажирского, грузового электротранспорта и спецтехники.Как отметили в пресс-службе, в 2025-2026 годах в Калининградской области и Новой Москве должны войти в строй первые гигафабрики "Росатома" по производству накопителей энергии, где молодежь сможет реализовать себя в высокотехнологичных профессиях.В свою очередь, участники проекта предпрофессионального образования "ИТ-класс в московской школе" смогут 22 мая смогут узнать о разработке и производстве в "Росатоме" композитных материалов на основе углеродного волокна.Проверить свои знания об отечественной атомной отрасли участники проекта "Открой#Моспром" и пользователи мини-приложения "Открытая промышленность" ВКонтакте смогут с 3 по 17 июня в рамках тематического онлайн-квиза "80-летие атомной промышленности: Гордость. Вдохновение. Мечта". Вопросы квиза подготовлены на основе материалов Всероссийского просветительского проекта "Атомный урок". Победители квиза станут обладателями памятных призов."Открой#Моспром" – один из крупнейших проектов в сфере промышленного туризма. Его цель – познакомить жителей и гостей столицы с работой и историей московской промышленности, а также привлечь молодые кадры в производство. Сегодня проект объединяет свыше 10 различных форматов: офлайн- и онлайн-экскурсии, просветительские лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры и другие специальные мероприятия. В 2024 году аудитория проекта превысила 17 миллионов человек, которые познакомились с работой более 140 промышленных предприятий Москвы.

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, анатолий гарбузов