"Потрошили и набивали как чучела". Ужасы средневековых монастырей
В мумию австрийского священника XVIII века вводили специальную жидкость
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости, Сергей Проскурин. Не только Египет может похвастаться первоклассными мумиями. У христианской Европы есть собственные секреты бальзамирования. И раскрыть их — подчас невыполнимая задача для специалистов.
Побогаче фараонов
Реставрация в церкви Святого Фомы в австрийской деревушке Вальдхаузен-им-Штруденгау сыграла на руку исследователям: долгие годы они подбирались к одному любопытному экспонату, хранящемуся в этом храме.
С XVIII века в крипте покоятся останки священника Франца фон Розенеггу. Причем в очень хорошем состоянии: за прошедшие столетия они почти не подверглись тлению. Изучить такой феномен — мечта любого специалиста.
С началом капитального ремонта настоятель скрепя сердце вверил мумию в руки антрополога Андреаса Нерлиха и его команды из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана.
С помощью КТ-сканирования и радиоуглеродного анализа ученые выяснили, что брюшная полость покойного была плотно набита древесной стружкой, льном и особой тонкой тканью. Ни в одном медицинском руководстве того времени подобный рецепт не найти.
"Видимо, ткань и прочее содержимое должны были поглощать и удерживать влагу. А хлорид цинка, частицы которого мы обнаружили в ходе анализа, оказывал подсушивающее действие и снижал риск размножения бактерий", — пояснил журналистам Нерлих.
CC BY 4.0 / Frontiers Media S.A/J. Wimmer / The mummy of the “air-dried chaplain” in his coffin in the church crypt of St. Thomas am Blasenstein, Austria (cropped)Мумия священиика Франца Ксавера Сидлера фон Розенегга в склепе церкви Святого Томаса-ам-Блазенштайна, Австрия
CC BY 4.0 / Frontiers Media S.A/J. Wimmer / The mummy of the “air-dried chaplain” in his coffin in the church crypt of St. Thomas am Blasenstein, Austria (cropped)
Мумия священиика Франца Ксавера Сидлера фон Розенегга в склепе церкви Святого Томаса-ам-Блазенштайна, Австрия
Исследователи предполагают, что "наполнитель" вводили через прямую кишку, подобно тому как набивают чучела животных. В результате удалось добиться исключительно хорошей сохранности тела.
"Что характерно, внутренние органы покойного не удаляли. Этот подход отличается от более известных методов бальзамирования. Например, тех, что практиковали в Древнем Египте", — говорится в статье, опубликованной по результатам исследования.
"Вы можете пожать ему руку"
Похвастаться достижениями в области сохранения трупов может и церковь Святого Михана в самом центре Дублина. Ее крипта, похожая на декорацию из фильма ужасов, — мощный магнит для туристов со всего мира.
В мрачном подвале хранятся останки людей, умерших пятьсот, а то и тысячу лет назад. Быть погребенными здесь мечтали представители самых богатых и знатных родов XVIII-XIX веков.
Ведь тела в этом подземелье не разлагаются. "Их плоть имеет цвет кожи, — писал почти сто лет назад английский путешественник Генри Мортон. — Что еще более удивительно, суставы нисколько не затвердели".
В углу одной из комнат британец приметил тело со скрещенными ногами. "Вы можете пожать ему руку", — вспоминал слова настоятеля Мортон. В тот момент он наклонился и с изумлением обнаружил, что у человека, скончавшегося несколько веков назад, ногти как у живого.
В наши дни эта мумия особенно популярна у туристов. Скрещенные ноги — явный признак того, что покойный был воином-крестоносцем. Следовательно, умер никак не позднее XIV столетия. Ни его имени, ни каких-либо иных сведений история не сохранила.
Зато многое известно о сохранности тела. Во времена Генри Мортона медики объясняли состояние мумии тем, что церковь Святого Михана построена на болоте. Сверхконцентрация метана создавала особый микроклимат и благоприятную среду для естественной консервации.
Альтернативная версия гласила, что храм воздвигли на месте дубовой рощи: принцип тот же, только за счет дубильных веществ.
Современные же специалисты убеждены: обе версии ложные. Дело в том, что стены подвала — сплошной известняк. Этот камень поглощает лишнюю влагу в воздухе и тепло, сохраняя, таким образом, прохладу в жаркое время года.
CC BY 2.0 / Jennifer Boyer / mummies in the St Michan’s Church cryptОстанки крестоносца и монахини в крипте церкви Святого Михана в столице Ирландии Дублине
Останки крестоносца и монахини в крипте церкви Святого Михана в столице Ирландии Дублине
Обслуживание на высшем уровне
Аналогичные условия — и, как результат, природную бальзамировку — можно наблюдать в церквях испанского Толедо: Сан-Андрес, Санто-Доминго-эль-Реаль, Сан-Роман.
История этой фабрики бальзамирования интересна. В 1599-м местные монахи-капуцины перезахоранивали останки, чтобы освободить место, и с ужасом обнаружили, что признаков тления на них нет. Тогда они провели эксперимент — положили в крипту недавно почившего брата Сильвестро из Губбио. Его тело естественно мумифицировалось.
С тех пор монастырские катакомбы стали элитным кладбищем для зажиточных горожан. Для этого даже разработали специальную технологию: сперва покойника обезвоживали, затем укладывали на полгода на керамические трубы, а после тщательно промывали уксусом.
© AP Photo / Alessandra TarantinoТуристы проходят мимо мумифицированных трупов, хранящихся в катакомбах капуцинов. Палермо, Сицилия
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Туристы проходят мимо мумифицированных трупов, хранящихся в катакомбах капуцинов. Палермо, Сицилия
Деньги на содержание покойных брали у их родственников. Зачастую наиболее состоятельные доплачивали, чтобы монахи переодевали предка по последнему слову моды. Но как только взносы прекращались, капуцины убирали мумию в "долгий ящик".
В 2007-м итальянские ученые запустили международный проект с целью исследования палермских мумий. В результате удалось узнать многое о рационе живших столетия назад людей, их болезнях и методах бальзамирования.
А в 2021-м команда биоархеологов из Университета Стаффордшира получила долгожданный доступ к детским останкам, которые сохранились лучше всего. Не исключено, что исследователи разгадают еще немало тайн, скрытых в этих подземельях.