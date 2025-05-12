https://ria.ru/20250512/monastyri-2015578692.html

"Потрошили и набивали как чучела". Ужасы средневековых монастырей

"Потрошили и набивали как чучела". Ужасы средневековых монастырей - РИА Новости, 12.05.2025

"Потрошили и набивали как чучела". Ужасы средневековых монастырей

Не только Египет может похвастаться первоклассными мумиями. У христианской Европы есть собственные секреты бальзамирования. И раскрыть их — подчас невыполнимая... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T08:00:00+03:00

2025-05-12T08:00:00+03:00

2025-05-12T11:22:00+03:00

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аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости, Сергей Проскурин. Не только Египет может похвастаться первоклассными мумиями. У христианской Европы есть собственные секреты бальзамирования. И раскрыть их — подчас невыполнимая задача для специалистов.Побогаче фараоновРеставрация в церкви Святого Фомы в австрийской деревушке Вальдхаузен-им-Штруденгау сыграла на руку исследователям: долгие годы они подбирались к одному любопытному экспонату, хранящемуся в этом храме.С XVIII века в крипте покоятся останки священника Франца фон Розенеггу. Причем в очень хорошем состоянии: за прошедшие столетия они почти не подверглись тлению. Изучить такой феномен — мечта любого специалиста.С началом капитального ремонта настоятель скрепя сердце вверил мумию в руки антрополога Андреаса Нерлиха и его команды из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана.С помощью КТ-сканирования и радиоуглеродного анализа ученые выяснили, что брюшная полость покойного была плотно набита древесной стружкой, льном и особой тонкой тканью. Ни в одном медицинском руководстве того времени подобный рецепт не найти."Видимо, ткань и прочее содержимое должны были поглощать и удерживать влагу. А хлорид цинка, частицы которого мы обнаружили в ходе анализа, оказывал подсушивающее действие и снижал риск размножения бактерий", — пояснил журналистам Нерлих.Исследователи предполагают, что "наполнитель" вводили через прямую кишку, подобно тому как набивают чучела животных. В результате удалось добиться исключительно хорошей сохранности тела."Что характерно, внутренние органы покойного не удаляли. Этот подход отличается от более известных методов бальзамирования. Например, тех, что практиковали в Древнем Египте", — говорится в статье, опубликованной по результатам исследования."Вы можете пожать ему руку"Похвастаться достижениями в области сохранения трупов может и церковь Святого Михана в самом центре Дублина. Ее крипта, похожая на декорацию из фильма ужасов, — мощный магнит для туристов со всего мира.В мрачном подвале хранятся останки людей, умерших пятьсот, а то и тысячу лет назад. Быть погребенными здесь мечтали представители самых богатых и знатных родов XVIII-XIX веков.Ведь тела в этом подземелье не разлагаются. "Их плоть имеет цвет кожи, — писал почти сто лет назад английский путешественник Генри Мортон. — Что еще более удивительно, суставы нисколько не затвердели".В углу одной из комнат британец приметил тело со скрещенными ногами. "Вы можете пожать ему руку", — вспоминал слова настоятеля Мортон. В тот момент он наклонился и с изумлением обнаружил, что у человека, скончавшегося несколько веков назад, ногти как у живого.В наши дни эта мумия особенно популярна у туристов. Скрещенные ноги — явный признак того, что покойный был воином-крестоносцем. Следовательно, умер никак не позднее XIV столетия. Ни его имени, ни каких-либо иных сведений история не сохранила.Зато многое известно о сохранности тела. Во времена Генри Мортона медики объясняли состояние мумии тем, что церковь Святого Михана построена на болоте. Сверхконцентрация метана создавала особый микроклимат и благоприятную среду для естественной консервации.Альтернативная версия гласила, что храм воздвигли на месте дубовой рощи: принцип тот же, только за счет дубильных веществ.Современные же специалисты убеждены: обе версии ложные. Дело в том, что стены подвала — сплошной известняк. Этот камень поглощает лишнюю влагу в воздухе и тепло, сохраняя, таким образом, прохладу в жаркое время года.Обслуживание на высшем уровнеАналогичные условия — и, как результат, природную бальзамировку — можно наблюдать в церквях испанского Толедо: Сан-Андрес, Санто-Доминго-эль-Реаль, Сан-Роман.Но все они не сравнятся с катакомбами в Палермо. Масштабы поражают: более восьми тысяч мумифицированных тел XVII-XIX веков. Неудивительно, что это место — одна из главных достопримечательностей Сицилии.История этой фабрики бальзамирования интересна. В 1599-м местные монахи-капуцины перезахоранивали останки, чтобы освободить место, и с ужасом обнаружили, что признаков тления на них нет. Тогда они провели эксперимент — положили в крипту недавно почившего брата Сильвестро из Губбио. Его тело естественно мумифицировалось.С тех пор монастырские катакомбы стали элитным кладбищем для зажиточных горожан. Для этого даже разработали специальную технологию: сперва покойника обезвоживали, затем укладывали на полгода на керамические трубы, а после тщательно промывали уксусом.Деньги на содержание покойных брали у их родственников. Зачастую наиболее состоятельные доплачивали, чтобы монахи переодевали предка по последнему слову моды. Но как только взносы прекращались, капуцины убирали мумию в "долгий ящик".В 2007-м итальянские ученые запустили международный проект с целью исследования палермских мумий. В результате удалось узнать многое о рационе живших столетия назад людей, их болезнях и методах бальзамирования.А в 2021-м команда биоархеологов из Университета Стаффордшира получила долгожданный доступ к детским останкам, которые сохранились лучше всего. Не исключено, что исследователи разгадают еще немало тайн, скрытых в этих подземельях.

https://ria.ru/20250331/mumiya-2007960480.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

египет, европа, дублин, аналитика - религия и мировоззрение