https://ria.ru/20250512/moldaviya-2016487203.html

Эксперт спрогнозировал кризис на рынке труда в Молдавии

Эксперт спрогнозировал кризис на рынке труда в Молдавии - РИА Новости, 12.05.2025

Эксперт спрогнозировал кризис на рынке труда в Молдавии

Молдавия в ближайшие годы столкнется с серьезным кризисом на рынке труда, поскольку почти 40% трудоспособного населения уже работает за границей, заявил эксперт РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T14:24:00+03:00

2025-05-12T14:24:00+03:00

2025-05-12T14:24:00+03:00

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КИШИНЕВ, 12 мая - РИА Новости. Молдавия в ближайшие годы столкнется с серьезным кризисом на рынке труда, поскольку почти 40% трудоспособного населения уже работает за границей, заявил эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) "Viitorul" Вячеслав Ионицэ. "В ближайшие десять лет Молдавия столкнется с серьезным кризисом на рынке труда. Из 2,46 миллиона трудоспособных граждан только 1,53 миллиона находятся в стране, а около 930 тысяч — почти 40% — работают за границей. Мы находимся в демографической яме и движемся к экономической черной дыре", — заявил Ионицэ журналистам. Он отметил, что страна сталкивается с беспрецедентным дефицитом рабочей силы. Из оставшихся в стране лишь 854 тысячи человек официально трудоустроены, причем только 470 тысяч заняты в реальном секторе экономики, что означает, что на каждого работающего в реальном секторе приходится почти два трудящихся за границей. "Особую тревогу вызывает сокращение молодежи: через 20 лет число молодых людей в возрасте 15–24 лет может сократиться вдвое. Средний возраст работников продолжает расти, достигнув 43,5 лет в 2024 году", - отметил эксперт. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.

https://ria.ru/20241224/moldavija-1991032280.html

https://ria.ru/20250226/moldavija-2001790376.html

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