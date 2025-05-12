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Эксперт спрогнозировал кризис на рынке труда в Молдавии - РИА Новости, 12.05.2025
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14:24 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/moldaviya-2016487203.html
Эксперт спрогнозировал кризис на рынке труда в Молдавии
Эксперт спрогнозировал кризис на рынке труда в Молдавии - РИА Новости, 12.05.2025
Эксперт спрогнозировал кризис на рынке труда в Молдавии
Молдавия в ближайшие годы столкнется с серьезным кризисом на рынке труда, поскольку почти 40% трудоспособного населения уже работает за границей, заявил эксперт РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T14:24:00+03:00
2025-05-12T14:24:00+03:00
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КИШИНЕВ, 12 мая - РИА Новости. Молдавия в ближайшие годы столкнется с серьезным кризисом на рынке труда, поскольку почти 40% трудоспособного населения уже работает за границей, заявил эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) "Viitorul" Вячеслав Ионицэ. "В ближайшие десять лет Молдавия столкнется с серьезным кризисом на рынке труда. Из 2,46 миллиона трудоспособных граждан только 1,53 миллиона находятся в стране, а около 930 тысяч — почти 40% — работают за границей. Мы находимся в демографической яме и движемся к экономической черной дыре", — заявил Ионицэ журналистам. Он отметил, что страна сталкивается с беспрецедентным дефицитом рабочей силы. Из оставшихся в стране лишь 854 тысячи человек официально трудоустроены, причем только 470 тысяч заняты в реальном секторе экономики, что означает, что на каждого работающего в реальном секторе приходится почти два трудящихся за границей. "Особую тревогу вызывает сокращение молодежи: через 20 лет число молодых людей в возрасте 15–24 лет может сократиться вдвое. Средний возраст работников продолжает расти, достигнув 43,5 лет в 2024 году", - отметил эксперт. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
https://ria.ru/20241224/moldavija-1991032280.html
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молдавия, в мире
Молдавия, В мире
Эксперт спрогнозировал кризис на рынке труда в Молдавии

Политолог Ионицэ: Молдавию ждет кризис на рынке труда из-за массовой миграции

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 12 мая - РИА Новости. Молдавия в ближайшие годы столкнется с серьезным кризисом на рынке труда, поскольку почти 40% трудоспособного населения уже работает за границей, заявил эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) "Viitorul" Вячеслав Ионицэ.
"В ближайшие десять лет Молдавия столкнется с серьезным кризисом на рынке труда. Из 2,46 миллиона трудоспособных граждан только 1,53 миллиона находятся в стране, а около 930 тысяч — почти 40% — работают за границей. Мы находимся в демографической яме и движемся к экономической черной дыре", — заявил Ионицэ журналистам.
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Он отметил, что страна сталкивается с беспрецедентным дефицитом рабочей силы. Из оставшихся в стране лишь 854 тысячи человек официально трудоустроены, причем только 470 тысяч заняты в реальном секторе экономики, что означает, что на каждого работающего в реальном секторе приходится почти два трудящихся за границей.
"Особую тревогу вызывает сокращение молодежи: через 20 лет число молодых людей в возрасте 15–24 лет может сократиться вдвое. Средний возраст работников продолжает расти, достигнув 43,5 лет в 2024 году", - отметил эксперт.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
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