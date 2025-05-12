https://ria.ru/20250512/moldaviya-2016472716.html
Жителей Молдавии хотят оштрафовать за ношение георгиевской ленточки
Жителей Молдавии хотят оштрафовать за ношение георгиевской ленточки - РИА Новости, 12.05.2025
Жителей Молдавии хотят оштрафовать за ношение георгиевской ленточки
Жителей Молдавии хотят оштрафовать за то, что в День Победы они надели георгиевскую ленту как символ памяти, заявил в комментарии РИА Новости депутат парламента РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T13:20:00+03:00
2025-05-12T13:20:00+03:00
2025-05-12T13:20:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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кишинев
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в мире
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КИШИНЕВ, 12 мая - РИА Новости. Жителей Молдавии хотят оштрафовать за то, что в День Победы они надели георгиевскую ленту как символ памяти, заявил в комментарии РИА Новости депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Вадим Фотеску. В Молдавии 20 апреля 2023 года вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Конституционный суд Молдавии постановил, что запрет был введен легально, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Доказать последнее должны сотрудники полиции. Несмотря на это, в День Победы часть жителей страны все же решила надеть георгиевскую ленту, среди них был и депутат Фотеску. "Георгиевская ленточка запрещена, как символ агрессии, но для меня это символ Великой Победы, памяти. Если надо, буду доказывать в суде, что никакой агрессии эта ленточка не несет. Тем, кого пытаются запугать, я хочу сказать: если вы надели ленточку в память о погибших миллионах, то вы имеете на это право", - заявил Фотеску. Между тем ранее в понедельник глава пресс-службы Генерального инспектората полиции Диана Фетко сообщила, что за ношение ленты в День Победы могут быть оштрафованы 189 человек. Им может грозить штраф в размере от 260 до 520 долларов. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
https://ria.ru/20250508/kishinev-2015849892.html
https://ria.ru/20250512/moldavija-2016470776.html
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молдавия, германия, кишинев, майя санду, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Молдавия, Германия, Кишинев, Майя Санду, В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Жителей Молдавии хотят оштрафовать за ношение георгиевской ленточки
Депутат Фотеску: молдаван хотят оштрафовать за ношение георгиевской ленточки
КИШИНЕВ, 12 мая - РИА Новости. Жителей Молдавии хотят оштрафовать за то, что в День Победы они надели георгиевскую ленту как символ памяти, заявил в комментарии РИА Новости депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Вадим Фотеску.
В Молдавии
20 апреля 2023 года вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Конституционный суд Молдавии постановил, что запрет был введен легально, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Доказать последнее должны сотрудники полиции.
Несмотря на это, в День Победы часть жителей страны все же решила надеть георгиевскую ленту, среди них был и депутат Фотеску.
"Георгиевская ленточка запрещена, как символ агрессии, но для меня это символ Великой Победы, памяти. Если надо, буду доказывать в суде, что никакой агрессии эта ленточка не несет. Тем, кого пытаются запугать, я хочу сказать: если вы надели ленточку в память о погибших миллионах, то вы имеете на это право", - заявил Фотеску.
Между тем ранее в понедельник глава пресс-службы Генерального инспектората полиции Диана Фетко сообщила, что за ношение ленты в День Победы могут быть оштрафованы 189 человек. Им может грозить штраф в размере от 260 до 520 долларов.
За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду
, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии
. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев
, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.