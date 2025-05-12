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В Молдавии накануне Дня Победы осквернили памятник советским воинам - РИА Новости, 12.05.2025
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13:10 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/moldavija-2016470776.html
В Молдавии накануне Дня Победы осквернили памятник советским воинам
В Молдавии накануне Дня Победы осквернили памятник советским воинам - РИА Новости, 12.05.2025
В Молдавии накануне Дня Победы осквернили памятник советским воинам
В Молдавии перед Днем Победы вандалы осквернили памятник советским воинам-освободителям у села Руска Хынчештского района, сообщил в понедельник глава... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T13:10:00+03:00
2025-05-12T13:10:00+03:00
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КИШИНЕВ, 12 мая - РИА Новости. В Молдавии перед Днем Победы вандалы осквернили памятник советским воинам-освободителям у села Руска Хынчештского района, сообщил в понедельник глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович в своем Telegram-канале. "В ночь с 8 на 9 мая неизвестными вандалами был в очередной раз осквернен памятник воинам 161-го стрелкового полка 95-й Молдавской стрелковой дивизии у села Руска Хынчештского района. Есть мнение, что, насмотревшись в школах в канун Дня Победы агрессивной пропаганды, памятник героям решила осквернить одурманенная учебником по истории румын молодежь", - написал Петрович. По его словам, это можно будет доказать или опровергнуть только при поимке вандалов. "Однако за последние 15 лет полиция Республики Молдова не раскрыла ни одного факта осквернения памятников героям Великой Отечественной войны", - добавил Петрович. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
https://ria.ru/20250505/moldavija-2014959351.html
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в мире, молдавия, германия, кишинев, майя санду, 80-летие победы в великой отечественной войне
В мире, Молдавия, Германия, Кишинев, Майя Санду, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Молдавии накануне Дня Победы осквернили памятник советским воинам

Вандалы осквернили памятник советским воинам у села Руска Хынчештского района

© Hîncești 24 TVВ Молдавии перед Днем Победы вандалы осквернили памятник советским воинам-освободителям у села Руска Хынчештского района
В Молдавии перед Днем Победы вандалы осквернили памятник советским воинам-освободителям у села Руска Хынчештского района - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Hîncești 24 TV
В Молдавии перед Днем Победы вандалы осквернили памятник советским воинам-освободителям у села Руска Хынчештского района
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КИШИНЕВ, 12 мая - РИА Новости. В Молдавии перед Днем Победы вандалы осквернили памятник советским воинам-освободителям у села Руска Хынчештского района, сообщил в понедельник глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович в своем Telegram-канале.
"В ночь с 8 на 9 мая неизвестными вандалами был в очередной раз осквернен памятник воинам 161-го стрелкового полка 95-й Молдавской стрелковой дивизии у села Руска Хынчештского района. Есть мнение, что, насмотревшись в школах в канун Дня Победы агрессивной пропаганды, памятник героям решила осквернить одурманенная учебником по истории румын молодежь", - написал Петрович.
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По его словам, это можно будет доказать или опровергнуть только при поимке вандалов. "Однако за последние 15 лет полиция Республики Молдова не раскрыла ни одного факта осквернения памятников героям Великой Отечественной войны", - добавил Петрович.
За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
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