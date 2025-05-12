https://ria.ru/20250512/moldavija-2016458902.html

В Молдавии назвали требование продлить домашний арест Гуцул необоснованным

В Молдавии назвали требование продлить домашний арест Гуцул необоснованным - РИА Новости, 12.05.2025

В Молдавии назвали требование продлить домашний арест Гуцул необоснованным

Требование прокуроров Молдавии оставить главу Гагаузской автономии Евгении Гуцул под домашним арестом еще на 30 суток является необоснованным, заявил депутат... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T12:27:00+03:00

2025-05-12T12:27:00+03:00

2025-05-12T13:54:00+03:00

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КИШИНЕВ, 12 мая - РИА Новости. Требование прокуроров Молдавии оставить главу Гагаузской автономии Евгении Гуцул под домашним арестом еще на 30 суток является необоснованным, заявил депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Вадим Фотеску. Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и арестована на 20 суток. Прокуратура обвиняет главу Гагаузии в финансировании партии "Шор", признанной в республике неконституционной. Первоначально суд постановил, что Гуцул должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля мера пресечения была изменена на домашний арест сроком на 30 дней. Адвокат Гуцул Наталья Байрам сообщила РИА Новости, что прокуроры запросили суд продлить домашний арест Гуцул еще на 30 суток. "Мы видели, что Евгения Гуцул является на каждое заседание суда, ни разу не опоздав и не проигнорировав, тем самым показав, что она не скрывается от правосудия. Поэтому требовать продления домашнего ареста — необоснованный нонсенс и, я уверен, у прокуратуры нет никаких юридических оснований для этого", - заявил Фотеску на митинге в поддержку Гуцул перед зданием суда. Он отметил, что у адвокатов есть множество доказательств того, что Гуцул выполняет все требования. "Мы с вами ожидаем, что с нее снимут эти браслеты и она вернется в Гагаузию исполнять свои прямые обязанности! В Гагаузии ее ждут, ждут реализацию проектов, которые она начала и продолжает делать! Никто не позволит обезглавить Гагаузию", - подчеркнул депутат. Власти Молдавии ранее перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250502/moldaviya-2014684958.html

https://ria.ru/20250430/kishinev-2014382615.html

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в мире, молдавия, евгения гуцул, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул