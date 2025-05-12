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Молдавские власти хотят лишить Гуцул статуса главы Гагаузии, заявил адвокат - РИА Новости, 12.05.2025
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14:53 12.05.2025 (обновлено: 15:07 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/moldaaiya-2016494449.html
Молдавские власти хотят лишить Гуцул статуса главы Гагаузии, заявил адвокат
Молдавские власти хотят лишить Гуцул статуса главы Гагаузии, заявил адвокат - РИА Новости, 12.05.2025
Молдавские власти хотят лишить Гуцул статуса главы Гагаузии, заявил адвокат
Власти Молдавии хотят использовать уголовное дело против главы Гагаузии Евгении Гуцул, чтобы лишить ее статуса руководителя региона и провести досрочные выборы... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T14:53:00+03:00
2025-05-12T15:07:00+03:00
в мире
гагаузия
молдавия
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 12 мая - РИА Новости. Власти Молдавии хотят использовать уголовное дело против главы Гагаузии Евгении Гуцул, чтобы лишить ее статуса руководителя региона и провести досрочные выборы нового главы автономии, считает адвокат Сергей Морару.Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и арестована на 20 суток. Прокуратура обвиняет главу Гагаузии в финансировании партии "Шор", признанной в республике неконституционной. Первоначально суд постановил, что Гуцул должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля мера пресечения была изменена на домашний арест сроком на 30 дней. В понедельник суд в Кишиневе продлил ей домашний арест еще на 30 суток до 13 июня, сторона защиты опротестует это решение."Это дело используется, чтобы держать дома госпожу Гуцул и чтобы мешать ей исполнять служебные обязанности. Вот и все, не надо быть юристом, чтобы понять это. Посмотрим, как долго будет продолжаться этот незаконный арест. Вероятно, ждут проведения процедуры отставки с должности башкана, после этого увидите как растает необходимость содержания ее под арестом. Этот арест используется (властями - ред.), чтобы избавиться от башкана, провести досрочные выборы, а затем не будет необходимости в этом деле", - заявил Морару журналистам.Власти Молдавии ранее перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250512/gutsul-2016471541.html
https://ria.ru/20250502/moldaviya-2014684958.html
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в мире, гагаузия, молдавия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Гагаузия, Молдавия, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Молдавские власти хотят лишить Гуцул статуса главы Гагаузии, заявил адвокат

Адвокат Морару: Гуцул могут лишить статуса главы Гагаузии

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 12 мая - РИА Новости. Власти Молдавии хотят использовать уголовное дело против главы Гагаузии Евгении Гуцул, чтобы лишить ее статуса руководителя региона и провести досрочные выборы нового главы автономии, считает адвокат Сергей Морару.
Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и арестована на 20 суток. Прокуратура обвиняет главу Гагаузии в финансировании партии "Шор", признанной в республике неконституционной. Первоначально суд постановил, что Гуцул должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля мера пресечения была изменена на домашний арест сроком на 30 дней. В понедельник суд в Кишиневе продлил ей домашний арест еще на 30 суток до 13 июня, сторона защиты опротестует это решение.
Демонстрация сторонников главы Гагаузии после продления срока ее домашнего ареста - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Сторонники Гуцул вышли на пикет у здания суда в Кишиневе
Вчера, 13:15
"Это дело используется, чтобы держать дома госпожу Гуцул и чтобы мешать ей исполнять служебные обязанности. Вот и все, не надо быть юристом, чтобы понять это. Посмотрим, как долго будет продолжаться этот незаконный арест. Вероятно, ждут проведения процедуры отставки с должности башкана, после этого увидите как растает необходимость содержания ее под арестом. Этот арест используется (властями - ред.), чтобы избавиться от башкана, провести досрочные выборы, а затем не будет необходимости в этом деле", - заявил Морару журналистам.
Власти Молдавии ранее перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Экс-премьер Молдавии рассказал, как арест Гуцул отразился на имидже страны
2 мая, 15:20
 
В миреГагаузияМолдавияЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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