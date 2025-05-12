https://ria.ru/20250512/mo-2016457398.html

Российские войска поразили украинские военные аэродромы

Российские войска поразили украинские военные аэродромы - РИА Новости, 12.05.2025

Российские войска поразили украинские военные аэродромы

Российские авиация, артиллерия и ударные беспилотники поразили украинские военные аэродромы, цех по сборке снарядов и склады вооружения, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T12:17:00+03:00

2025-05-12T12:17:00+03:00

2025-05-12T12:17:00+03:00

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и ударные беспилотники поразили украинские военные аэродромы, цех по сборке снарядов и склады вооружения, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, цех по сборке снарядов, склады хранения боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке российского ведомства. Также были поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 129 районах. Средства ПВО сбили девять управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 135 беспилотников самолетного типа.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), сша, вооруженные силы украины, безопасность