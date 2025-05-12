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Российские войска поразили украинские военные аэродромы - РИА Новости, 12.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:17 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/mo-2016457398.html
Российские войска поразили украинские военные аэродромы
Российские войска поразили украинские военные аэродромы - РИА Новости, 12.05.2025
Российские войска поразили украинские военные аэродромы
Российские авиация, артиллерия и ударные беспилотники поразили украинские военные аэродромы, цех по сборке снарядов и склады вооружения, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T12:17:00+03:00
2025-05-12T12:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
сша
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и ударные беспилотники поразили украинские военные аэродромы, цех по сборке снарядов и склады вооружения, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, цех по сборке снарядов, склады хранения боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке российского ведомства. Также были поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 129 районах. Средства ПВО сбили девять управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 135 беспилотников самолетного типа.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска поразили украинские военные аэродромы

МО: ВС России поразили украинские военные аэродромы

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и ударные беспилотники поразили украинские военные аэродромы, цех по сборке снарядов и склады вооружения, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, цех по сборке снарядов, склады хранения боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке российского ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Также были поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 129 районах.
Средства ПВО сбили девять управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 135 беспилотников самолетного типа.
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СШАВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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