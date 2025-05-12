https://ria.ru/20250512/mishustin-2016440237.html

Мишустин хочет посетить регионы Дальнего Востока и Сибири

Мишустин хочет посетить регионы Дальнего Востока и Сибири - РИА Новости, 12.05.2025

Мишустин хочет посетить регионы Дальнего Востока и Сибири

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости провести предстоящим летом ряд совещаний по продовольственной безопасности, в том числе с посещением... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T10:48:00+03:00

2025-05-12T10:48:00+03:00

2025-05-12T10:48:00+03:00

экономика

здоровье - общество

россия

дальний восток

михаил мишустин

дмитрий патрушев

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости провести предстоящим летом ряд совещаний по продовольственной безопасности, в том числе с посещением регионов Дальнего Востока и Сибири. "Летом, думаю, нам необходимо будет провести несколько совещаний по продовольственной безопасности, в том числе с посещением регионов Дальнего Востока и Сибири", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами, добавив, что выбор конкретных регионов, в которые отправятся члены кабмина, еще предстоит обсудить. Кроме того, Мишустин дал поручение вице-премьеру Дмитрию Патрушеву обеспечить российских сельхозпроизводителей всем необходимым для повышения объема урожая. "Правительство и далее будет оказывать помощь аграриям для укрепления продовольственной безопасности России и обеспечения граждан качественными продуктами питания", - подчеркнул российский премьер.

https://ria.ru/20250429/voda-2013966585.html

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экономика, здоровье - общество, россия, дальний восток, михаил мишустин, дмитрий патрушев