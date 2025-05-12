https://ria.ru/20250512/mishustin-2016440237.html
Мишустин хочет посетить регионы Дальнего Востока и Сибири
Мишустин хочет посетить регионы Дальнего Востока и Сибири - РИА Новости, 12.05.2025
Мишустин хочет посетить регионы Дальнего Востока и Сибири
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости провести предстоящим летом ряд совещаний по продовольственной безопасности, в том числе с посещением... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T10:48:00+03:00
2025-05-12T10:48:00+03:00
2025-05-12T10:48:00+03:00
экономика
здоровье - общество
россия
дальний восток
михаил мишустин
дмитрий патрушев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016084151_0:123:2734:1661_1920x0_80_0_0_e634e342fbbcd5ba78c1367716bbdcc3.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости провести предстоящим летом ряд совещаний по продовольственной безопасности, в том числе с посещением регионов Дальнего Востока и Сибири. "Летом, думаю, нам необходимо будет провести несколько совещаний по продовольственной безопасности, в том числе с посещением регионов Дальнего Востока и Сибири", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами, добавив, что выбор конкретных регионов, в которые отправятся члены кабмина, еще предстоит обсудить. Кроме того, Мишустин дал поручение вице-премьеру Дмитрию Патрушеву обеспечить российских сельхозпроизводителей всем необходимым для повышения объема урожая. "Правительство и далее будет оказывать помощь аграриям для укрепления продовольственной безопасности России и обеспечения граждан качественными продуктами питания", - подчеркнул российский премьер.
https://ria.ru/20250429/voda-2013966585.html
https://ria.ru/20250326/tseny-2007417182.html
россия
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016084151_3:0:2732:2047_1920x0_80_0_0_7dab0e1f3bde1fbc4799230b91ad270d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, здоровье - общество, россия, дальний восток, михаил мишустин, дмитрий патрушев
Экономика, Здоровье - Общество, Россия, Дальний Восток, Михаил Мишустин, Дмитрий Патрушев
Мишустин хочет посетить регионы Дальнего Востока и Сибири
Мишустин проведет совещания по продовольственной безопасности на ДВ и в Сибири