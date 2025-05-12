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В Госдуме предложили вознаграждать россиян за данные о нарушениях мигрантов - РИА Новости, 12.05.2025
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13:56 12.05.2025 (обновлено: 14:09 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/migranty-2016481335.html
В Госдуме предложили вознаграждать россиян за данные о нарушениях мигрантов
В Госдуме предложили вознаграждать россиян за данные о нарушениях мигрантов - РИА Новости, 12.05.2025
В Госдуме предложили вознаграждать россиян за данные о нарушениях мигрантов
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Ярослав Самылин, Владимир Плякин направили обращение в МВД России с предложением рассмотреть... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T13:56:00+03:00
2025-05-12T14:09:00+03:00
общество
владислав даванков
владимир колокольцев
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
госдума рф
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Ярослав Самылин, Владимир Плякин направили обращение в МВД России с предложением рассмотреть возможность внедрения механизма выплаты денежного вознаграждения гражданам за предоставление достоверной информации о фактах нарушения миграционного законодательства со стороны иностранных граждан, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагаем рассмотреть возможность внедрения механизма выплаты денежного вознаграждения гражданам за предоставление достоверной информации о фактах нарушения миграционного законодательства иностранными гражданами, например, о нахождении в стране лиц без необходимой регистрации по месту пребывания, без патента на трудовую деятельность, без действующей визы и т. д.", - сказано в обращении на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева. В документе уточняется, что предлагается ввести "платеж за бдительность", то есть гражданин, предоставивший достоверные сведения о конкретном иностранном гражданине, находящемся в стране с нарушением миграционного законодательства, получает денежное вознаграждение за каждого выявленного и подтверждённого нелегального мигранта. Кроме того, парламентарии отмечают, что для того, чтобы такой механизм стал рабочим, необходимо установить, что в случаях, когда в отношении иностранного гражданина принимается решение об административном выдворении, размер штрафа должен быть увеличен с текущих 2-7 тысяч рублей до 100 тысяч рублей, чтобы санкция имела ощутимый характер и не воспринималась как формальность. "Наряду с этим, вся совокупность имущества нелегального мигранта, включая денежные средства, должны подлежать конфискации в пользу государства. Половина дохода, полученного государством от штрафа в 100 тысяч рублей и конфискации имущества, должна передаваться в качестве вознаграждения тому гражданину, чьё обращение в МВД стало основанием для задержания и депортации нелегального мигранта", - сказано в обращении. В документе также отмечается, что депутаты ГД готовы подготовить и внести все необходимые законодательные изменения, которые будут способствовать профильному министерству в их реализации. По мнению парламентариев, граждане, имея материальный стимул, будут активно сообщать в правоохранительные органы сведения о случаях незаконного пребывания иностранцев.
https://ria.ru/20250404/gosduma-2009241334.html
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общество, владислав даванков, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), госдума рф
Общество, Владислав Даванков, Владимир Колокольцев, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Госдума РФ
В Госдуме предложили вознаграждать россиян за данные о нарушениях мигрантов

Депутаты предложили вознаграждать россиян за информацию о нарушениях мигрантов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина в здании Государственной Думы РФ
Мужчина в здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина в здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Ярослав Самылин, Владимир Плякин направили обращение в МВД России с предложением рассмотреть возможность внедрения механизма выплаты денежного вознаграждения гражданам за предоставление достоверной информации о фактах нарушения миграционного законодательства со стороны иностранных граждан, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагаем рассмотреть возможность внедрения механизма выплаты денежного вознаграждения гражданам за предоставление достоверной информации о фактах нарушения миграционного законодательства иностранными гражданами, например, о нахождении в стране лиц без необходимой регистрации по месту пребывания, без патента на трудовую деятельность, без действующей визы и т. д.", - сказано в обращении на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева.
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В документе уточняется, что предлагается ввести "платеж за бдительность", то есть гражданин, предоставивший достоверные сведения о конкретном иностранном гражданине, находящемся в стране с нарушением миграционного законодательства, получает денежное вознаграждение за каждого выявленного и подтверждённого нелегального мигранта.
Кроме того, парламентарии отмечают, что для того, чтобы такой механизм стал рабочим, необходимо установить, что в случаях, когда в отношении иностранного гражданина принимается решение об административном выдворении, размер штрафа должен быть увеличен с текущих 2-7 тысяч рублей до 100 тысяч рублей, чтобы санкция имела ощутимый характер и не воспринималась как формальность.
"Наряду с этим, вся совокупность имущества нелегального мигранта, включая денежные средства, должны подлежать конфискации в пользу государства. Половина дохода, полученного государством от штрафа в 100 тысяч рублей и конфискации имущества, должна передаваться в качестве вознаграждения тому гражданину, чьё обращение в МВД стало основанием для задержания и депортации нелегального мигранта", - сказано в обращении.
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В документе также отмечается, что депутаты ГД готовы подготовить и внести все необходимые законодательные изменения, которые будут способствовать профильному министерству в их реализации.
По мнению парламентариев, граждане, имея материальный стимул, будут активно сообщать в правоохранительные органы сведения о случаях незаконного пребывания иностранцев.
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ОбществоВладислав ДаванковВладимир КолокольцевМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Госдума РФ
 
 
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