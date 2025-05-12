https://ria.ru/20250512/migranty-2016481335.html

В Госдуме предложили вознаграждать россиян за данные о нарушениях мигрантов

В Госдуме предложили вознаграждать россиян за данные о нарушениях мигрантов - РИА Новости, 12.05.2025

В Госдуме предложили вознаграждать россиян за данные о нарушениях мигрантов

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Ярослав Самылин, Владимир Плякин направили обращение в МВД России с предложением рассмотреть... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T13:56:00+03:00

2025-05-12T13:56:00+03:00

2025-05-12T14:09:00+03:00

общество

владислав даванков

владимир колокольцев

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

госдума рф

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Ярослав Самылин, Владимир Плякин направили обращение в МВД России с предложением рассмотреть возможность внедрения механизма выплаты денежного вознаграждения гражданам за предоставление достоверной информации о фактах нарушения миграционного законодательства со стороны иностранных граждан, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагаем рассмотреть возможность внедрения механизма выплаты денежного вознаграждения гражданам за предоставление достоверной информации о фактах нарушения миграционного законодательства иностранными гражданами, например, о нахождении в стране лиц без необходимой регистрации по месту пребывания, без патента на трудовую деятельность, без действующей визы и т. д.", - сказано в обращении на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева. В документе уточняется, что предлагается ввести "платеж за бдительность", то есть гражданин, предоставивший достоверные сведения о конкретном иностранном гражданине, находящемся в стране с нарушением миграционного законодательства, получает денежное вознаграждение за каждого выявленного и подтверждённого нелегального мигранта. Кроме того, парламентарии отмечают, что для того, чтобы такой механизм стал рабочим, необходимо установить, что в случаях, когда в отношении иностранного гражданина принимается решение об административном выдворении, размер штрафа должен быть увеличен с текущих 2-7 тысяч рублей до 100 тысяч рублей, чтобы санкция имела ощутимый характер и не воспринималась как формальность. "Наряду с этим, вся совокупность имущества нелегального мигранта, включая денежные средства, должны подлежать конфискации в пользу государства. Половина дохода, полученного государством от штрафа в 100 тысяч рублей и конфискации имущества, должна передаваться в качестве вознаграждения тому гражданину, чьё обращение в МВД стало основанием для задержания и депортации нелегального мигранта", - сказано в обращении. В документе также отмечается, что депутаты ГД готовы подготовить и внести все необходимые законодательные изменения, которые будут способствовать профильному министерству в их реализации. По мнению парламентариев, граждане, имея материальный стимул, будут активно сообщать в правоохранительные органы сведения о случаях незаконного пребывания иностранцев.

https://ria.ru/20250404/gosduma-2009241334.html

https://ria.ru/20250208/mvd-1998098172.html

https://ria.ru/20250105/migranty-1992526195.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, владислав даванков, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), госдума рф