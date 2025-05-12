https://ria.ru/20250512/mid-2016584789.html

В МИД России прокомментировали новый учебник по истории Молдавии

В МИД России прокомментировали новый учебник по истории Молдавии - РИА Новости, 12.05.2025

В МИД России прокомментировали новый учебник по истории Молдавии

Содержание нового учебника по истории Молдавии, где Россия выставлена стороной приднестровского конфликта – это невероятная подлость, ложь и искажение истории,... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T23:21:00+03:00

2025-05-12T23:21:00+03:00

2025-05-12T23:21:00+03:00

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Содержание нового учебника по истории Молдавии, где Россия выставлена стороной приднестровского конфликта – это невероятная подлость, ложь и искажение истории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Это можно было бы назвать невероятной глупостью, если бы это не была невероятная подлость, откровенная ложь и беззастенчивое искажение истории", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованной на сайте МИД России. Как отметила Захарова, с самого начала приднестровского конфликта Россия заняла активную позицию в поисках путей его урегулирования. В частности, благодаря действиям российских военных была остановлена вооруженная фаза конфликта. "В ходе многолетнего переговорного процесса при активном участии России были разработаны и подписаны важные договоренности между Молдавией и Приднестровьем, которые были признаны не только сторонами, но и международным сообществом", - напомнила она. Ранее РИА Новости выяснило, что новый молдавский учебник по истории для старших классов, описывая приднестровский конфликт, утверждает, что его сторонами были Молдавия и Россия. Согласно тезисам учебника, Молдавия пыталась сохранить свою целостность, а Россия якобы занималась "продолжением ее империалистических и геостратегических интересов". Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20250509/moldaviya-2015905855.html

https://ria.ru/20250508/moldaviya-2015726552.html

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в мире, молдавия, россия, мария захарова