В МИД России прокомментировали новый учебник по истории Молдавии
Захарова назвала учебник по истории Молдавии ложью и искажением истории
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Содержание нового учебника по истории Молдавии, где Россия выставлена стороной приднестровского конфликта – это невероятная подлость, ложь и искажение истории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это можно было бы назвать невероятной глупостью, если бы это не была невероятная подлость, откровенная ложь и беззастенчивое искажение истории", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованной на сайте МИД России.
Как отметила Захарова, с самого начала приднестровского конфликта Россия заняла активную позицию в поисках путей его урегулирования. В частности, благодаря действиям российских военных была остановлена вооруженная фаза конфликта.
"В ходе многолетнего переговорного процесса при активном участии России были разработаны и подписаны важные договоренности между Молдавией и Приднестровьем, которые были признаны не только сторонами, но и международным сообществом", - напомнила она.
Ранее РИА Новости выяснило, что новый молдавский учебник по истории для старших классов, описывая приднестровский конфликт, утверждает, что его сторонами были Молдавия и Россия. Согласно тезисам учебника, Молдавия пыталась сохранить свою целостность, а Россия якобы занималась "продолжением ее империалистических и геостратегических интересов".
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.