https://ria.ru/20250512/mid-2016583629.html

Россия выступает за нормализацию диалога Молдавии и Приднестровья

Россия выступает за нормализацию диалога Молдавии и Приднестровья - РИА Новости, 12.05.2025

Россия выступает за нормализацию диалога Молдавии и Приднестровья

Россия неизменно выступает за нормализацию диалога Молдавии и Приднестровья, а также за соблюдение ими достигнутых ранее договоренностей, заявила официальный... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T22:53:00+03:00

2025-05-12T22:53:00+03:00

2025-05-12T23:18:00+03:00

москва

тирасполь

россия

в мире

молдавия

кишинев

мария захарова

обсе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998383030_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_06836b803e9a2d7733ef2c4708155019.jpg

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Россия неизменно выступает за нормализацию диалога Молдавии и Приднестровья, а также за соблюдение ими достигнутых ранее договоренностей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Позиция России в отношении решения приднестровской проблемы остается неизменной. Как гарант и посредник видим свою миссию, прежде всего, в поддержании мира и предсказуемости на левобережье Днестра. Выступаем в пользу нормализации диалога между Кишиневом и Тирасполем, соблюдение ими ранее достигнутых договоренностей", - говорится в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.Как отметила официальный представитель МИД РФ, на сегодняшний день процесс приднестровского урегулирования находится в глубоком кризисе из-за расхождений в позициях сторон, а также попыток экономического давления Кишинева на Тирасполь вкупе с украинским кризисом."Финальной точкой должна стать выработка самими сторонами, разумеется, при содействии посредников, формулы жизнеспособного всеобъемлющего урегулирования", - добавила она.В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20250511/uchebnik-2016301799.html

https://ria.ru/20250408/dialog-2009943769.html

москва

тирасполь

россия

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, тирасполь, россия, в мире, молдавия, кишинев, мария захарова, обсе