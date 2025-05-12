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Россия выступает за нормализацию диалога Молдавии и Приднестровья - РИА Новости, 12.05.2025
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22:53 12.05.2025 (обновлено: 23:18 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/mid-2016583629.html
Россия выступает за нормализацию диалога Молдавии и Приднестровья
Россия выступает за нормализацию диалога Молдавии и Приднестровья - РИА Новости, 12.05.2025
Россия выступает за нормализацию диалога Молдавии и Приднестровья
Россия неизменно выступает за нормализацию диалога Молдавии и Приднестровья, а также за соблюдение ими достигнутых ранее договоренностей, заявила официальный... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T22:53:00+03:00
2025-05-12T23:18:00+03:00
москва
тирасполь
россия
в мире
молдавия
кишинев
мария захарова
обсе
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Россия неизменно выступает за нормализацию диалога Молдавии и Приднестровья, а также за соблюдение ими достигнутых ранее договоренностей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Позиция России в отношении решения приднестровской проблемы остается неизменной. Как гарант и посредник видим свою миссию, прежде всего, в поддержании мира и предсказуемости на левобережье Днестра. Выступаем в пользу нормализации диалога между Кишиневом и Тирасполем, соблюдение ими ранее достигнутых договоренностей", - говорится в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.Как отметила официальный представитель МИД РФ, на сегодняшний день процесс приднестровского урегулирования находится в глубоком кризисе из-за расхождений в позициях сторон, а также попыток экономического давления Кишинева на Тирасполь вкупе с украинским кризисом."Финальной точкой должна стать выработка самими сторонами, разумеется, при содействии посредников, формулы жизнеспособного всеобъемлющего урегулирования", - добавила она.В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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москва, тирасполь, россия, в мире, молдавия, кишинев, мария захарова, обсе
Москва, Тирасполь, Россия, В мире, Молдавия, Кишинев, Мария Захарова, ОБСЕ
Россия выступает за нормализацию диалога Молдавии и Приднестровья

МИД РФ: Москва выступает за нормализацию отношений Молдавии и Приднестровья

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Россия неизменно выступает за нормализацию диалога Молдавии и Приднестровья, а также за соблюдение ими достигнутых ранее договоренностей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Позиция России в отношении решения приднестровской проблемы остается неизменной. Как гарант и посредник видим свою миссию, прежде всего, в поддержании мира и предсказуемости на левобережье Днестра. Выступаем в пользу нормализации диалога между Кишиневом и Тирасполем, соблюдение ими ранее достигнутых договоренностей", - говорится в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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Как отметила официальный представитель МИД РФ, на сегодняшний день процесс приднестровского урегулирования находится в глубоком кризисе из-за расхождений в позициях сторон, а также попыток экономического давления Кишинева на Тирасполь вкупе с украинским кризисом.
"Финальной точкой должна стать выработка самими сторонами, разумеется, при содействии посредников, формулы жизнеспособного всеобъемлющего урегулирования", - добавила она.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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