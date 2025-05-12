Рейтинг@Mail.ru
Лавров и Фидан обсудили предложение Путина о мирных переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 12.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:09 12.05.2025 (обновлено: 22:32 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/mid-2016581168.html
Лавров и Фидан обсудили предложение Путина о мирных переговорах в Стамбуле
Лавров и Фидан обсудили предложение Путина о мирных переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 12.05.2025
Лавров и Фидан обсудили предложение Путина о мирных переговорах в Стамбуле
Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили по телефону предложение президента Владимира Путина о мирных переговорах в Стамбуле, сообщило... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T22:09:00+03:00
2025-05-12T22:32:00+03:00
турция
украина
стамбул
в мире
россия
владимир путин
хакан фидан
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893429288_0:0:2933:1651_1920x0_80_0_0_5bdab7734cd24101e3e33122828b6437.jpg
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили по телефону предложение президента Владимира Путина о мирных переговорах в Стамбуле, сообщило российское дипведомство в Telegram-канале."Главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы, связанные с инициативой президента Владимира Владимировича Путина о начале прямых переговоров по украинскому урегулированию 15 мая в Стамбуле", — говорится в заявлении. Предложение Путина о прямых переговорахВладимир Путин в ночь на 11 мая выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.Владимир Зеленский тем не менее ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня на 30 дней, и только тогда Киев сядет за стол переговоров.Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, обратила внимание на порядок действий, изложенный президентом России: сначала переговоры о первопричинах конфликта, а затем перемирие. Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, язык ультиматумов для Москвы неприемлем.
https://ria.ru/20250512/zelenskiy-2016578863.html
https://ria.ru/20250512/superoruzhie-2016415414.html
турция
украина
стамбул
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893429288_126:0:2665:1904_1920x0_80_0_0_4c56d2da0ec5a11e0125bb7535fc84b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, украина, стамбул, в мире, россия, владимир путин, хакан фидан, владимир зеленский, сергей лавров
Турция, Украина, Стамбул, В мире, Россия, Владимир Путин, Хакан Фидан, Владимир Зеленский, Сергей Лавров
Лавров и Фидан обсудили предложение Путина о мирных переговорах в Стамбуле

Лавров и Фидан обсудили инициативу Путина о переговорах с Украиной в Стамбуле

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили по телефону предложение президента Владимира Путина о мирных переговорах в Стамбуле, сообщило российское дипведомство в Telegram-канале.
"Главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы, связанные с инициативой президента Владимира Владимировича Путина о начале прямых переговоров по украинскому урегулированию 15 мая в Стамбуле", — говорится в заявлении.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Эксперт: ответственность за переговоры России и Украины лежит на Зеленском
Вчера, 21:27

Предложение Путина о прямых переговорах

Владимир Путин в ночь на 11 мая выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.
Владимир Зеленский тем не менее ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня на 30 дней, и только тогда Киев сядет за стол переговоров.

В минувшую субботу президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск провели в Киеве встречу так называемой коалиции желающих. На ней Макрон пригрозил ввести санкции против России, если она не согласится на условия предлагаемого Западом 30-дневного перемирия. При этом Украина не соблюдала режим прекращения огня, когда с таким предложением выступал Путин, в частности на Пасху и в дни празднования 80-летия Победы.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, обратила внимание на порядок действий, изложенный президентом России: сначала переговоры о первопричинах конфликта, а затем перемирие. Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, язык ультиматумов для Москвы неприемлем.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Путин пустил в ход российское супероружие
Вчера, 08:00
 
ТурцияУкраинаСтамбулВ миреРоссияВладимир ПутинХакан ФиданВладимир ЗеленскийСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала