https://ria.ru/20250512/mid-2016581168.html

Лавров и Фидан обсудили предложение Путина о мирных переговорах в Стамбуле

Лавров и Фидан обсудили предложение Путина о мирных переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 12.05.2025

Лавров и Фидан обсудили предложение Путина о мирных переговорах в Стамбуле

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили по телефону предложение президента Владимира Путина о мирных переговорах в Стамбуле, сообщило... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T22:09:00+03:00

2025-05-12T22:09:00+03:00

2025-05-12T22:32:00+03:00

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили по телефону предложение президента Владимира Путина о мирных переговорах в Стамбуле, сообщило российское дипведомство в Telegram-канале."Главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы, связанные с инициативой президента Владимира Владимировича Путина о начале прямых переговоров по украинскому урегулированию 15 мая в Стамбуле", — говорится в заявлении. Предложение Путина о прямых переговорахВладимир Путин в ночь на 11 мая выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.Владимир Зеленский тем не менее ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня на 30 дней, и только тогда Киев сядет за стол переговоров.Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, обратила внимание на порядок действий, изложенный президентом России: сначала переговоры о первопричинах конфликта, а затем перемирие. Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, язык ультиматумов для Москвы неприемлем.

https://ria.ru/20250512/zelenskiy-2016578863.html

https://ria.ru/20250512/superoruzhie-2016415414.html

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