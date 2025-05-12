Лавров и Фидан обсудили предложение Путина о мирных переговорах в Стамбуле
Лавров и Фидан обсудили инициативу Путина о переговорах с Украиной в Стамбуле
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили по телефону предложение президента Владимира Путина о мирных переговорах в Стамбуле, сообщило российское дипведомство в Telegram-канале.
"Главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы, связанные с инициативой президента Владимира Владимировича Путина о начале прямых переговоров по украинскому урегулированию 15 мая в Стамбуле", — говорится в заявлении.
Предложение Путина о прямых переговорах
Владимир Путин в ночь на 11 мая выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.
Владимир Зеленский тем не менее ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня на 30 дней, и только тогда Киев сядет за стол переговоров.
В минувшую субботу президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск провели в Киеве встречу так называемой коалиции желающих. На ней Макрон пригрозил ввести санкции против России, если она не согласится на условия предлагаемого Западом 30-дневного перемирия. При этом Украина не соблюдала режим прекращения огня, когда с таким предложением выступал Путин, в частности на Пасху и в дни празднования 80-летия Победы.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, обратила внимание на порядок действий, изложенный президентом России: сначала переговоры о первопричинах конфликта, а затем перемирие. Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, язык ультиматумов для Москвы неприемлем.
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