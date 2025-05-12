В Германии оценили шансы Мерца на роль посредника в переговорах по Украине
Депутат Котре: Мерц не сможет быть посредником в переговорах России и Украины
© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц
© AP Photo / Michael Sohn
Фридрих Мерц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 12 мая - РИА Новости. Новый канцлер Германии Фридрих Мерц, вероятнее всего, не сможет играть роль посредника в грядущих переговорах Российской Федерации и Украины в Турции, поскольку не обладает пониманием ситуации, заявил РИА Новости депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре.
"Фридрих Мерц не блещет пониманием ситуации, его министр иностранных дел хочет рассматривать Россию как врага даже после окончания войны, и по этой причине он, вероятно, не попадёт в число приоритетных кандидатов на роль посредника", - сказал Котре.
По его словам, слабая позиция Германии проявилась ещё в бытность канцлером ФРГ Олафа Шольца, который показал слабость лидерских качеств отсутствием усилий по посредничеству в украинском конфликте.
Новым министром иностранных дел в кабмине Мерца стал бывший вице-председатель фракции ХДС/ХСС Йохан Вадефуль, который, среди прочего, заявлял о том, что РФ всегда будет оставаться "врагом" Германии.
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск приняли участие в Киеве во встрече так называемой "коалиции желающих". Макрон и Мерц заявили, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.