https://ria.ru/20250512/menttsen-2016587573.html

Польше безразлично, чей Крым, заявил Ментцен

Польше безразлично, чей Крым, заявил Ментцен - РИА Новости, 12.05.2025

Польше безразлично, чей Крым, заявил Ментцен

Польше безразлично, где будет проходить российско-украинская граница и кому принадлежит Крым, заявил кандидат в президенты республики от коалиции националистов... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T23:58:00+03:00

2025-05-12T23:58:00+03:00

2025-05-12T23:58:00+03:00

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ВАРШАВА, 12 мая – РИА Новости. Польше безразлично, где будет проходить российско-украинская граница и кому принадлежит Крым, заявил кандидат в президенты республики от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен в ходе предвыборных дебатов. "То, где точно будет пролегать новая граница между Украиной и Россией, будет Крым российским или украинским, не находится в сфере наших интересов", - сказал Ментцен. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".

https://ria.ru/20250512/menttsen-2016587236.html

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Дарья Буймова

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