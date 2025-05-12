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Польше безразлично, чей Крым, заявил Ментцен - РИА Новости, 12.05.2025
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23:58 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/menttsen-2016587573.html
Польше безразлично, чей Крым, заявил Ментцен
Польше безразлично, чей Крым, заявил Ментцен - РИА Новости, 12.05.2025
Польше безразлично, чей Крым, заявил Ментцен
Польше безразлично, где будет проходить российско-украинская граница и кому принадлежит Крым, заявил кандидат в президенты республики от коалиции националистов... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T23:58:00+03:00
2025-05-12T23:58:00+03:00
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ВАРШАВА, 12 мая – РИА Новости. Польше безразлично, где будет проходить российско-украинская граница и кому принадлежит Крым, заявил кандидат в президенты республики от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен в ходе предвыборных дебатов. "То, где точно будет пролегать новая граница между Украиной и Россией, будет Крым российским или украинским, не находится в сфере наших интересов", - сказал Ментцен. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
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россия, украина, польша, владимир путин, оон, в мире, славомир ментцен
Россия, Украина, Польша, Владимир Путин, ООН, В мире, Славомир Ментцен
Польше безразлично, чей Крым, заявил Ментцен

Ментцен: Польше безразлично, где будет проходить граница России и Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСтарый город и река Висла в Варшаве
Старый город и река Висла в Варшаве - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Старый город и река Висла в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 12 мая – РИА Новости. Польше безразлично, где будет проходить российско-украинская граница и кому принадлежит Крым, заявил кандидат в президенты республики от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен в ходе предвыборных дебатов.
"То, где точно будет пролегать новая граница между Украиной и Россией, будет Крым российским или украинским, не находится в сфере наших интересов", - сказал Ментцен.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Претендент на пост президента Польши Славомир Ментцен - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Кандидат в президенты Польши обещает не допустить вступления Украины в НАТО
Вчера, 23:55
 
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