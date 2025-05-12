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Кандидат в президенты Польши обещает не допустить вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 13.05.2025
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23:55 12.05.2025 (обновлено: 00:00 13.05.2025)
https://ria.ru/20250512/menttsen-2016587236.html
Кандидат в президенты Польши обещает не допустить вступления Украины в НАТО
Кандидат в президенты Польши обещает не допустить вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 13.05.2025
Кандидат в президенты Польши обещает не допустить вступления Украины в НАТО
Кандидат в президенты Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен пообещал не допустить вступления Украины в НАТО. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-12T23:55:00+03:00
2025-05-13T00:00:00+03:00
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ВАРШАВА, 12 мая – РИА Новости. Кандидат в президенты Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен пообещал не допустить вступления Украины в НАТО. "Я не соглашусь на отправку польских войск на Украину, не соглашусь на принятие Украины в НАТО", - заявил Ментцен в ходе предвыборных дебатов. "Мы не можем войти в эту войну, мы не хотим, чтобы нас в нее втянули, мы не хотим, чтобы там гибли польские солдаты", - добавил он. В ежегодном отчете генсека НАТО Марка Рютте о деятельности организации за 2024 год не говорится о перспективах Украины вступить в альянс, хотя в предыдущем подобном документе за 2023 год такое утверждение фигурировало. Россия не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва обращала внимание на втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в альянс, как и разную реакцию на нее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20250507/natsionalisty-2015530270.html
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в мире, украина, россия, москва, марк рютте, владимир зеленский, нато, польша, славомир ментцен
В мире, Украина, Россия, Москва, Марк Рютте, Владимир Зеленский, НАТО, Польша, Славомир Ментцен
Кандидат в президенты Польши обещает не допустить вступления Украины в НАТО

Кандидат в президенты Польши Ментцен выступил против вступления Украины в НАТО

© AP Photo / Czarek SokolowskiПретендент на пост президента Польши Славомир Ментцен
Претендент на пост президента Польши Славомир Ментцен - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Претендент на пост президента Польши Славомир Ментцен. Архивное фото
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ВАРШАВА, 12 мая – РИА Новости. Кандидат в президенты Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен пообещал не допустить вступления Украины в НАТО.
"Я не соглашусь на отправку польских войск на Украину, не соглашусь на принятие Украины в НАТО", - заявил Ментцен в ходе предвыборных дебатов.
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"Мы не можем войти в эту войну, мы не хотим, чтобы нас в нее втянули, мы не хотим, чтобы там гибли польские солдаты", - добавил он.
В ежегодном отчете генсека НАТО Марка Рютте о деятельности организации за 2024 год не говорится о перспективах Украины вступить в альянс, хотя в предыдущем подобном документе за 2023 год такое утверждение фигурировало.
Россия не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва обращала внимание на втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в альянс, как и разную реакцию на нее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
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