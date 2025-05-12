https://ria.ru/20250512/megafon-2016503585.html
"МегаФон": Вьетнам, Тунис и Иордания - топ-3 по росту турпотока из России
"МегаФон": Вьетнам, Тунис и Иордания - топ-3 по росту турпотока из России - РИА Новости, 12.05.2025
"МегаФон": Вьетнам, Тунис и Иордания - топ-3 по росту турпотока из России
Длинные майские выходные провели в этом году за границей на 11% больше россиян, чем годом ранее, при этом наиболее популярным местом для отдыха остается Турция, РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T15:28:00+03:00
2025-05-12T15:28:00+03:00
2025-05-12T15:28:00+03:00
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Длинные майские выходные провели в этом году за границей на 11% больше россиян, чем годом ранее, при этом наиболее популярным местом для отдыха остается Турция, а самым быстрорастущим направлением стал Вьетнам, сообщает "МегаФон" со ссылкой на данные аналитики. В Турции отдохнули 15% всех путешественников, посетивших зарубежные страны в майские праздники. На втором месте – Белоруссия (12%), на третьем – Казахстан (8%). В топ-5 вошли также ОАЭ и Египет. В тройку направлений-лидеров по приросту турпотока попали Вьетнам (+182%), Тунис (+114%) и Иордания (+88%). Среди стран Азии, помимо Вьетнама, россияне стали чаще ездить в Китай (+65%), Японию (+52%), Сингапур (+43%), а также Индонезию и Монголию (у обеих по +34%). Вырос интерес россиян и к странам Африки: там побывало на 40% больше туристов, чем годом ранее. Лидером по посещаемости признан Египет. Кроме Туниса, показавшего наибольший прирост, также выросла популярность Марокко (+67%), Египта (+42%) и ЮАР (+27%). Турпоток в Европу остался практически без изменений (+4%). Страны СНГ, которые годом ранее показывали падение, в этом году привлекли на 22% больше туристов, добавили в "МегаФоне".
https://ria.ru/20250326/megafon-2007426706.html
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мегафон, туризм, вьетнам, тунис (страна), иордания
Мегафон, Туризм, Вьетнам, Тунис (страна), Иордания
"МегаФон": Вьетнам, Тунис и Иордания - топ-3 по росту турпотока из России
Мегафон: Вьетнам, Тунис и Иордания возглавили топ по росту турпотока из России
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Длинные майские выходные провели в этом году за границей на 11% больше россиян, чем годом ранее, при этом наиболее популярным местом для отдыха остается Турция, а самым быстрорастущим направлением стал Вьетнам, сообщает "МегаФон" со ссылкой на данные аналитики.
В Турции отдохнули 15% всех путешественников, посетивших зарубежные страны в майские праздники. На втором месте – Белоруссия (12%), на третьем – Казахстан (8%). В топ-5 вошли также ОАЭ и Египет.
В тройку направлений-лидеров по приросту турпотока попали Вьетнам (+182%), Тунис (+114%) и Иордания (+88%).
Среди стран Азии, помимо Вьетнама, россияне стали чаще ездить в Китай (+65%), Японию (+52%), Сингапур (+43%), а также Индонезию и Монголию (у обеих по +34%). Вырос интерес россиян и к странам Африки: там побывало на 40% больше туристов, чем годом ранее. Лидером по посещаемости признан Египет. Кроме Туниса, показавшего наибольший прирост, также выросла популярность Марокко (+67%), Египта (+42%) и ЮАР (+27%).
Турпоток в Европу остался практически без изменений (+4%). Страны СНГ, которые годом ранее показывали падение, в этом году привлекли на 22% больше туристов, добавили в "МегаФоне".