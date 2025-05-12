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Парад Победы в Москве вызвал у Запада раздражение, заявил Медведчук - РИА Новости, 12.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:39 12.05.2025 (обновлено: 10:50 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/medvedchuk-2016439223.html
Парад Победы в Москве вызвал у Запада раздражение, заявил Медведчук
Парад Победы в Москве вызвал у Запада раздражение, заявил Медведчук - РИА Новости, 12.05.2025
Парад Победы в Москве вызвал у Запада раздражение, заявил Медведчук
Празднование Дня Победы в Москве прошло ярко в торжественной обстановке, вызвав раздражение Запада и резкие заявления сродни с "коллективным безумием", заявил... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T10:39:00+03:00
2025-05-12T10:50:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
москва
украина
владимир зеленский
виктор медведчук
владимир путин
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Празднование Дня Победы в Москве прошло ярко в торжественной обстановке, вызвав раздражение Запада и резкие заявления сродни с "коллективным безумием", заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Медведчук отмечает, что, несмотря на примитивные угрозы Владимира Зеленского мировым лидерам по поводу присутствия на параде Победы в Москве, он прошел ярко в торжественной обстановке. По его мнению, действия западных лидеров и их попытки диктовать условия России - это проявление утраты памяти и здравого смысла. В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев на встречу так называемой коалиции желающих. Медведчук отметил, что "эта компашка" попыталась "исправить свое положение тем, что 10 мая выдвинули очередной ультиматум России". "Действия задиристого петушка Макрона, вечно обиженного и национально озабоченного Туска, Мерца, которому не хватает только эсесовской формы, и изображающего из себя серого кардинала Стармера, иначе как безумием назвать нельзя, это же временщики. Эта компашка вместе с уродом с неонацистскими замашками Зеленским, назвав себя "коалицией желающих", попытались исправить свое положение тем, что 10 мая выдвинули очередной ультиматум России", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина". Политик напомнил, что уже 11 мая Путин "ткнул носом в реальность хунту Зеленского вместе с ее кураторами" предложением прямых переговоров, невыполнение которых может означать только "публичный отказ от мира". Адвокаты Зеленского из "коалиции желающих", как подчеркивает Медведчук, забыли, что их страны четвертый год "как сторона конфликта" поставляют оружие и деньги режиму Зеленского. Также они забыли, кто и зачем финансировал осквернение памяти воинов-освободителей, Великой Отечественной войны, нацизм и русофобию, считает Медведчук. "Терпение Москвы может и закончиться. Как только Зеленский и свора из "коалиции желающих" распишутся в том, что хотят только войны, они ее получат", - резюмировал он. В воскресенье президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России. При этом в РФ ранее отмечали, что ни Европа, ни Украина не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. В Кремле заявляли, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно.
https://ria.ru/20250509/zelenskiy-2016096674.html
https://ria.ru/20250512/polsha-2016406485.html
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россия, москва, украина, владимир зеленский, виктор медведчук, владимир путин, оппозиционная платформа - за жизнь, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Москва, Украина, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Владимир Путин, Оппозиционная платформа - За жизнь, В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Парад Победы в Москве вызвал у Запада раздражение, заявил Медведчук

Медведчук: успешный парад Победы в Москве вызвал у Запада раздражение

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Празднование Дня Победы в Москве прошло ярко в торжественной обстановке, вызвав раздражение Запада и резкие заявления сродни с "коллективным безумием", заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Медведчук отмечает, что, несмотря на примитивные угрозы Владимира Зеленского мировым лидерам по поводу присутствия на параде Победы в Москве, он прошел ярко в торжественной обстановке. По его мнению, действия западных лидеров и их попытки диктовать условия России - это проявление утраты памяти и здравого смысла.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Во Франции раскрыли, что случилось с Зеленским после парада Победы в Москве
9 мая, 18:30
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев на встречу так называемой коалиции желающих. Медведчук отметил, что "эта компашка" попыталась "исправить свое положение тем, что 10 мая выдвинули очередной ультиматум России".
"Действия задиристого петушка Макрона, вечно обиженного и национально озабоченного Туска, Мерца, которому не хватает только эсесовской формы, и изображающего из себя серого кардинала Стармера, иначе как безумием назвать нельзя, это же временщики. Эта компашка вместе с уродом с неонацистскими замашками Зеленским, назвав себя "коалицией желающих", попытались исправить свое положение тем, что 10 мая выдвинули очередной ультиматум России", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
Политик напомнил, что уже 11 мая Путин "ткнул носом в реальность хунту Зеленского вместе с ее кураторами" предложением прямых переговоров, невыполнение которых может означать только "публичный отказ от мира".
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
В Польше пришли в ужас от украинских провокаций на 9 Мая в Варшаве
03:13
Адвокаты Зеленского из "коалиции желающих", как подчеркивает Медведчук, забыли, что их страны четвертый год "как сторона конфликта" поставляют оружие и деньги режиму Зеленского. Также они забыли, кто и зачем финансировал осквернение памяти воинов-освободителей, Великой Отечественной войны, нацизм и русофобию, считает Медведчук.
"Терпение Москвы может и закончиться. Как только Зеленский и свора из "коалиции желающих" распишутся в том, что хотят только войны, они ее получат", - резюмировал он.
В воскресенье президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
При этом в РФ ранее отмечали, что ни Европа, ни Украина не в том положении, чтобы диктовать России свои условия.
В Кремле заявляли, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Симоньян заявила, что Западу сложно понять саму суть Дня Победы
Вчера, 20:49
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияМоскваУкраинаВладимир ЗеленскийВиктор МедведчукВладимир ПутинОппозиционная платформа - За жизньВ мире80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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