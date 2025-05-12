https://ria.ru/20250512/med-2016425876.html
Цены на медь растут после переговоров США и Китая
Цены на медь растут после переговоров США и Китая - РИА Новости, 12.05.2025
Цены на медь растут после переговоров США и Китая
Стоимость меди в понедельник растет после проведения переговоров по торговой политике между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T09:31:00+03:00
2025-05-12T09:31:00+03:00
2025-05-12T09:31:00+03:00
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китай
сша
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Стоимость меди в понедельник растет после проведения переговоров по торговой политике между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.11 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 1,07%, до 4,703 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,15%, до 9 445,5 доллара, алюминия - на 0,21%, до 2 417,5 доллара, стоимость цинка - на 1,32%, до 2 653,5 доллара. Китай и США с 10 по 11 мая провели в Женеве переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. Координатором с китайской стороны выступил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, со стороны США - министр финансов Скотт Бессент. Совместное заявление по прошедшим переговорам будет опубликовано в понедельник. Переговоры двух стран по торговым вопросам в Женеве заложили основу для дальнейшего устранения разногласий, заявил Хэ Лифэн. Китай является крупнейшим потребителем и импортером на рынке меди, поэтому инвесторы следят за макроэкономическими новостями по стране.
https://ria.ru/20250416/ssha-2011386087.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, сша, женева (город), скотт бессент
Экономика, Китай, США, Женева (город), Скотт Бессент
Цены на медь растут после переговоров США и Китая
Стоимость меди растет после переговоров США и Китая по торговым вопросам
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Стоимость меди в понедельник растет после проведения переговоров по торговой политике между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.11 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 1,07%, до 4,703 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,15%, до 9 445,5 доллара, алюминия - на 0,21%, до 2 417,5 доллара, стоимость цинка - на 1,32%, до 2 653,5 доллара.
Китай и США с 10 по 11 мая провели в Женеве переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. Координатором с китайской стороны выступил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, со стороны США - министр финансов Скотт Бессент. Совместное заявление по прошедшим переговорам будет опубликовано в понедельник.
Переговоры двух стран по торговым вопросам в Женеве заложили основу для дальнейшего устранения разногласий, заявил Хэ Лифэн.
Китай является крупнейшим потребителем и импортером на рынке меди, поэтому инвесторы следят за макроэкономическими новостями по стране.