https://ria.ru/20250512/materi-2016504685.html

Многодетные российские актрисы: как им удается совмещать семью и карьеру

Многодетные российские актрисы: как им удается совмещать семью и карьеру - РИА Новости, 12.05.2025

Многодетные российские актрисы: как им удается совмещать семью и карьеру

Они блистают на экранах, собирают полные залы и при этом успевают воспитывать троих, четверых, а то и пятерых детей. Как российские актрисы совмещают съемки,... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T19:01:00+03:00

2025-05-12T19:01:00+03:00

2025-05-12T19:01:00+03:00

шоубиз

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Они блистают на экранах, собирают полные залы и при этом успевают воспитывать троих, четверых, а то и пятерых детей. Как российские актрисы совмещают съемки, гастроли и материнство? Кто-то сознательно делает перерыв в карьере, другие берут детей с собой на съемочные площадки, а третьи и вовсе доказывают, что быть многодетной мамой и успешной звездой — реально.Рекорд материнства в российском киноИрина Леонова — абсолютная рекордсменка среди российских актрис по количеству детей. В ее большой семье растут семеро ребят, каждый из которых стал новой главой в непростой, но вдохновляющей истории материнства.После расставания с первым мужем, актером Игорем Петренко, судьба свела Ирину с Евгением Цыгановым. Роман между коллегами вспыхнул мгновенно. Пара понимала, что не может жить друг без друга, хотя официально так и не оформила отношения.Рождение первенца Полины в 2005 году изменило приоритеты актрисы: она сознательно отошла от активных съемок. Однако после появления пятого ребенка Ирина пыталась вернуться в профессию, но судьба распорядилась иначе. Актриса вновь узнала о беременности.Когда Леонова ждала седьмого ребенка, Цыганов неожиданно ушел из семьи, объяснив это усталостью от быта. Большим ударом стало то, что актер сразу же создал новую семью с Юлией Снигирь, которая тоже ожидала от него ребенка.Несмотря на предательство, Ирина смогла в одиночку поднять семерых детей. Сегодня она не только заботливая мать, но и актриса, вернувшаяся в театр. Пример того, что даже самые сложные испытания можно преодолеть.Актриса, которая успевает всеМария Порошина — яркий пример того, как можно совмещать блестящую карьеру и многодетное материнство. За ее плечами около сотни ролей в кино и театре, при этом актриса воспитывает пятерых детей от разных браков.Первой дочерью Порошиной стала Полина, рожденная в браке с актером Гошей Куценко. Второй супруг, бизнесмен Илья Древнов, подарил актрисе трех дочерей: Серафиму, Аграфену и Глафиру. Однако в 2018 году пара рассталась.В январе 2019-го Мария родила сына Андрея, но до сих пор скрывает личность отца ребенка. По слухам, им может быть испанский бизнесмен, однако сама актриса эту информацию не комментирует. Несмотря на личные драмы и сложности совмещения карьеры с воспитанием пятерых детей, Порошина продолжает оставаться востребованной актрисой, доказывая, что талант и материнство могут прекрасно уживаться вместе.Любовная драма многодетной мамыИзвестная актриса Екатерина Климова — мама четверых детей. Екатерина была замужем трижды. В каждом ее браке у нее появлялись дети.Яркая личная жизнь Екатерины Климовой не менее интересна, чем ее актерская карьера. Первым мужем Климовой стал ювелир Илья Хорошилов. В браке с ним у актрисы появилась первая дочь, которую родители назвали Лизой. Однако их брак продлился недолго. Во время съемок сериала "Московские окна" Екатерина закрутила роман со своим коллегой Игорем Петренко, после чего она ушла к нему.В этом браке родились два сына — Матвей и Корней. Однако через десять лет пара рассталась. Новая глава началась в 2015-м, когда Климова вышла замуж за актера Гелу Месхи. В том же году на свет появилась их дочь Изабелла. Но и этот союз оказался недолгим: в 2019-м супруги развелись.Несмотря на непростые отношения с бывшими мужьями, Екатерина остается заботливой матерью троих детей и продолжает успешную карьеру.Справляется с четырьмя детьми без помощи няниАктриса Екатерина Копанова является гордой матерью четверых детей. Она встретила своего супруга в 2008 году в Севастополе во время съемок сериала "Мины в фарватере". Рыжеволосая актриса сразу привлекла внимание молодого матроса Павла, и между ними завязался стремительный роман. Вскоре Павел сделал Екатерине предложение, и они не только зарегистрировали брак, но и обвенчались в церкви.Сегодня актриса воспитывает сына Федора и дочерей Елизавету, Злату и Дарью вместе с мужем. Хотя забота о четырех детях требует много сил, Екатерина чувствует себя абсолютно счастливой. Она предпочитает не нанимать няню, чтобы не упустить важные моменты в жизни своих детей, полагаясь на помощь мужа и родных.Любовь с первого курсаИстория Олеси Железняк и Спартака Сумченко — редкий пример крепкого союза в актерской среде. Познакомились они еще на подготовительных курсах ГИТИСа, где дружба постепенно переросла в роман. Свадьбу сыграли скромную — начинающим актерам в то время было не до роскоши.Сегодня в их семье уже четверо детей с необычными именами: Савелий, Агафья, Прохор и Фома. Как признается Олеся, имена выбирал супруг, который взял на себя основную заботу о детях, пока она занята на съемках и в театре.Жизненный путь актрисы и ее четверо детейИзвестная актриса Мария Шукшина стала матерью четверых детей, пережив три брака. Ее первым мужем был переводчик Артем Трегубенко, с которым у нее родилась дочь Анна в 1989 году. Когда Анна выросла, она выбрала необычное увлечение — пауэрлифтинг.Вторым супругом Шукшиной стал предприниматель Алексей Касаткин, и в этом браке у них появился сын Макар в 1997-м. Макар столкнулся с определенными трудностями в жизни, в том числе с выбором партнерши. Его первая девушка, имеющая сомнительную репутацию, забеременела от него в 20 лет, но они так и не поженились. Позже он нашел новую избранницу, с которой вступил в брак, но и этот союз закончился разводом. Сын Макара, Марк, остался на попечении няни.Третьим мужем Марии стал юрист и бизнесмен Борис Вишняков. В 2005 году у них родились двое сыновей-близнецов — Фома и Фока. Однако и этот брак не оказался прочным. Вишняков пытался добиться права на опеку над детьми, но суд встал на сторону Шукшиной. Сегодня близнецам по 20 лет, и они, как и их старшие брат и сестра, активно занимаются спортом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

екатерина климова, игорь петренко, мария шукшина, гитис